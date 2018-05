Irán advirtió a Estados Unidos sobre el acuerdo nuclear

Hasan Rohani, presidente de Irán, le advirtió al gobierno estadounidense que lamentará “como nunca” un abandono del actual acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní. Su homólogo, Donald Trump, ha amenazado con retirar a su país del acuerdo a menos de que se arreglen “los terribles fallos de este”, o de lo contrario volverá a imponer sanciones contra el país asiático.

"Si Estados Unidos abandona el acuerdo nuclear, verán pronto que lo lamentarán como nunca en la historia", declaró Rohani en un discurso en Sabzevar difundido por la televisión. "Trump debe saber que nuestro pueblo está unido, el régimen sionista (Israel) debe saber que nuestro pueblo está unido", agregó el mandatario.

En el acuerdo, firmado por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Irán declaró que no busca dotarse de armas atómicas y aceptó moderar su programa nuclear para dar al mundo la garantía de que sus actividades no tienen fines militares. A cambio del cese de su programa nuclear-militar, el gobierno de Teherán obtuvo el levantamiento progresivo de las sanciones internacionales que significaban un duro golpe a su economía. Si Trump se retira del tratado, las sanciones volverían.

El mandatario estadounidense deberá anunciar su decisión a más tardar el próximo 12 de mayo. Algunos de los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU se han reunido con Trump para persuadirlo sobre su salida del acuerdo. Los casos más recientes fueron los del líder francés Emmanuel Macron y la canciller alemana Ángela Merkel. Esta tarde, el ministro de Relaciones Exteriores de Reino Unido, Boris Johnson, hará su propio intento de convencer a Trump para mantenerse en el tratado.

El despacho del ministro de Relaciones Exteriores británico indicó que el funcionario inició este lunes una visita de dos días a Washington, con el tema del acuerdo nuclear a la cabeza de la agenda. El representante británico tiene previsto reunirse con el vicepresidente Mike Pence, el Asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, y los encargados de política exterior en el congreso.

Johnson ha dicho que el Reino Unido, que sigue comprometido con el acuerdo, Estados Unidos y Europa estaban "unidos en sus esfuerzos por hacer frente al comportamiento iraní, que hace menos segura la región de Oriente Medio, sus actividades cibercriminales, su apoyo a grupos como Hezbolá y su peligroso programa de misiles". El apoyo de Irán al presidente sirio Bashar al Asad, mediante el grupo armado libanés Hezbolá en la guerra civil siria y su respaldo a los rebeldes hutíes, también chiitas, en Yemen han sumado tensiones a la relación entre Teherán y los países occidentales.

En un artículo de opinión publicado el lunes por el New York Times antes del encuentro con responsables de la administración estadounidense, el canciller británico, Boris Johnson, estima que "en este momento delicado sería un error alejarse del acuerdo nuclear y levantar las restricciones que sujetan a Irán".

Los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) fueron comisionados con poderes adicionales para controlar las instalaciones nucleares iraníes "aumentando la posibilidad de detección de todo intento de fabricar un arma", argumentó el responsable británico. "Ahora que esas esposas están colocadas, no veo necesario ponerlas de lado. Sólo Irán se beneficiaría renunciando a esas restricciones sobre su programa nuclear", dijo Johnson.

"Pienso que preservar las restricciones del acuerdo sobre el programa nuclear iraní permitirá igualmente contrarrestar la actitud agresiva de Teherán en la región. Estoy convencido de esto: toda alternativa posible es peor. La mejor línea a seguir sería mejorar las esposas antes que romperlas", afirmó el funcionario de Reino Unido.

Entre tanto, un alto funcionario israelí dijo el domingo que Trump no ha informado a su país si se retirará o no del acuerdo. "En efecto, yo no sé qué va a decir Trump porque no me ha dicho", señaló el alto cargo que pidió permanecer en el anonimato, dejando claro que es Israel él que no ha sido informado sobre la decisión.

