Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

40 años de Armero: la lupa de la Defensoría sobre una tragedia que se mantiene

La entidad pudo constatar que el desastre persiste porque no se ha logrado una recuperación completa. Hay vacíos importantes en la identificación; se desconocen las cifras precisas del desastre; no ha sido posible la reunificación de las familias y persisten las dificultades para la recuperación de la memoria. Estos son los llamados a la acción para el Estado cuatro décadas después de una tragedia que el país no ha podido superar.

Redacción Judicial
12 de noviembre de 2025 - 12:22 p. m.
Fotografía del 5 de noviembre de 2025 que muestra a una persona sentada cerca a una casa en ruinas, en Armero (Colombia). La noche del 13 de noviembre de 1985, la fuerza de la naturaleza cambió para siempre la vida de Armero, un pueblo próspero del centro de Colombia que fue borrado de la faz de la tierra por una avalancha causada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz, que mató a más de 23.000 de sus 25.000 habitantes. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Fotografía del 5 de noviembre de 2025 que muestra a una persona sentada cerca a una casa en ruinas, en Armero (Colombia). La noche del 13 de noviembre de 1985, la fuerza de la naturaleza cambió para siempre la vida de Armero, un pueblo próspero del centro de Colombia que fue borrado de la faz de la tierra por una avalancha causada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz, que mató a más de 23.000 de sus 25.000 habitantes. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Recuperar las raíces no es cuestión de tiempo. Para los habitantes de Armero, que lo perdieron todo hace cuatro décadas, tampoco ha sido posible recuperar al menos una vida digna y completa por la falta de garantías que el Estado prometió, pero no cumplió. Sin embargo, aún en medio de una tragedia continua, las comunidades se siguen sintiendo armeritas. Su tierra, aunque desapareció, no se borró de sus memorias, resistió al olvido institucional y se arraigó. Siguen hablando en presente de un lugar que ya no existe, pero sienten propio.

“Yo...

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Armero

Defensoría del Pueblo

Sobrevivientes de Armero

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.