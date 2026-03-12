Publicidad

Home

Judicial

66 personas se desplazaron en Catatumbo tras amenazas difundidas desde drones con megáfonos

Amenazas atribuidas al frente 33 de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Calarcá”, obligaron a varias familias a abandonar sus viviendas en el corregimiento Filo Gringo, en El Tarra (Norte de Santander).

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
13 de marzo de 2026 - 12:24 a. m.
66 personas se desplazaron en Catatumbo tras amenazas difundidas desde drones con megáfonos
66 personas se desplazaron en Catatumbo tras amenazas difundidas desde drones con megáfonos
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Las intimidaciones de los grupos armados a las comunidades del Catatumbo escalaron a un nuevo nivel con la difusión de amenazas desde megáfonos que sobrevuelan la zona desde drones. A las 9 de la mañana, comunidades del corregimiento Filo Gringo, en El Tarra (Norte de Santander), aseguraron escuchar órdenes de abandonar sus viviendas.

Fuentes del Ejército confirmaron a El Espectador que alrededor de 66 personas se desplazaron a un refugio en el municipio de El Tarra por temor a posibles represalias del frente 33 de las disidencias de las Farc, de alias “Calarcá”. A este grupo le fueron atribuidas las amenazas con megáfonos.

“Hoy en el corregimiento de Filo Gringo hubo sobrevuelos de drones cargados con explosivos y megáfono, anunciando a la comunidad que debían salir; también en la vereda KM 77 de esa misma jurisdicción”, denunció Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas. Agregó que “cayeron varias bombas lanzadas con drones. La comunidad se encuentra asustada y se están desplazando”.

Las autoridades señalaron que la Fuerza Aeroespacial ya realizó un sobrevuelo sobre la comunidad de Filo Gringo y se evidenció que aparentemente en la zona no se estarían presentando alteraciones del orden público. Sin embargo, aclararon que sí hubo enfrentamientos entre el frente 33 y el Eln en el sector conocido como La Angalia, en Tibú (Norte de Santander).

Aunque tropas del Ejército se encuentran cerca para asegurar la zona, el miedo de quedar en medio de una posible confrontación llevó a varias familias del corregimiento a huir hacia la zona urbana.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Catatumbo

amenazas

drones

disidencias de las Farc

calarcá

Frente 33 de las disidencias de las farc

megafonos

Desplazamiento forzado

Filo Gringo

El Tarra

Norte de Santander

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.