66 personas se desplazaron en Catatumbo tras amenazas difundidas desde drones con megáfonos Foto: Archivo Particular

Las intimidaciones de los grupos armados a las comunidades del Catatumbo escalaron a un nuevo nivel con la difusión de amenazas desde megáfonos que sobrevuelan la zona desde drones. A las 9 de la mañana, comunidades del corregimiento Filo Gringo, en El Tarra (Norte de Santander), aseguraron escuchar órdenes de abandonar sus viviendas.

Fuentes del Ejército confirmaron a El Espectador que alrededor de 66 personas se desplazaron a un refugio en el municipio de El Tarra por temor a posibles represalias del frente 33 de las disidencias de las Farc, de alias “Calarcá”. A este grupo le fueron atribuidas las amenazas con megáfonos.

“Hoy en el corregimiento de Filo Gringo hubo sobrevuelos de drones cargados con explosivos y megáfono, anunciando a la comunidad que debían salir; también en la vereda KM 77 de esa misma jurisdicción”, denunció Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas. Agregó que “cayeron varias bombas lanzadas con drones. La comunidad se encuentra asustada y se están desplazando”.

SE INTENSIFICA LA GUERRA EN EL #CATATUMBO

Hoy en el Corregimiento de #FiloElGringo, municipio de #ElTarra hubo sobrevuelos de Drones cargados con explosivos y megáfono anunciando a la comunidad que debían salir, también en la vereda KM 77 de esa misma jurisdicción. pic.twitter.com/a7Je9TtE5O — OLGUIN MAYORGA (@OlguinMayorgaP) March 12, 2026

Las autoridades señalaron que la Fuerza Aeroespacial ya realizó un sobrevuelo sobre la comunidad de Filo Gringo y se evidenció que aparentemente en la zona no se estarían presentando alteraciones del orden público. Sin embargo, aclararon que sí hubo enfrentamientos entre el frente 33 y el Eln en el sector conocido como La Angalia, en Tibú (Norte de Santander).

Aunque tropas del Ejército se encuentran cerca para asegurar la zona, el miedo de quedar en medio de una posible confrontación llevó a varias familias del corregimiento a huir hacia la zona urbana.

