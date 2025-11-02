A 30 años del magnicidio de Álvaro Gómez: el maestro que la violencia le arrebató a Colombia

Gómez Hurtado fue asesinado el 2 de noviembre de 1995 cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. Foto: Archivo El Espectador

El magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, perpetrado hace 30 años, no solo terminó con la vida de uno de los políticos más importantes del conservadurismo de la segunda mitad del siglo XX en Colombia; también mató al profesor Álvaro, uno de los hombres más apasionados por la pedagogía en Colombia, como lo recuerdan quienes lo acompañaron durante sus años en la política y en las aulas de clase. Hoy, tres décadas después del crimen, que sigue impune, El Espectador habló con quienes compartieron esta faceta casi inexplorada del hijo del...