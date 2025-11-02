Logo El Espectador
A 30 años del magnicidio de Álvaro Gómez: el maestro que la violencia le arrebató a Colombia

El 2 de noviembre de 1995, un comando armado asesinó al líder conservador cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda. Sus estudiantes y colegas lo recuerdan como un “curioso incesante” y fiel creyente de la educación como motor del cambio en Colombia. Su recuerdo está vigente, mientras su familia reclama por la justicia y verdad de un crimen que sigue en la impunidad.

Redacción Judicial
02 de noviembre de 2025 - 03:00 a. m.
Gómez Hurtado fue asesinado el 2 de noviembre de 1995 cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá.
Foto: Archivo El Espectador

El magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, perpetrado hace 30 años, no solo terminó con la vida de uno de los políticos más importantes del conservadurismo de la segunda mitad del siglo XX en Colombia; también mató al profesor Álvaro, uno de los hombres más apasionados por la pedagogía en Colombia, como lo recuerdan quienes lo acompañaron durante sus años en la política y en las aulas de clase. Hoy, tres décadas después del crimen, que sigue impune, El Espectador habló con quienes compartieron esta faceta casi inexplorada del hijo del...

