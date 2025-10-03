Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

A juicio disciplinario oficiales de la Polfa por presuntas relaciones con “Papá Pitufo”

La Procuraduría formuló pliego de cargos contra el coronel en retiro Abdón Enrique Melo Ramírez y el mayor Peter Steven Nocua Henao. Al parecer, en 2023 habrían recibido dinero del zar del contrabando. Esto se sabe.

Redacción Judicial
03 de octubre de 2025 - 05:23 p. m.
Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo y conocido como 'El Zar del Contrabando'.
Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo y conocido como 'El Zar del Contrabando'.
Foto: Archivo
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Procuraduría llamó a juicio a dos oficiales de la Policía Fiscal y Aduanera de la Policía Nacional (Polfa), por su presunta relación con Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, conocido como el zar del contrabando.

El Ministerio Público formuló pliego de cargos contrael coronel en retiro Abdón Enrique Melo Ramírez y el mayor Peter Steven Nocua Henao. La medida fue tomada tras escuchar testimonios y analizar comunicaciones, mensajes enviados por plataformas de comunicación y publicaciones de prensa.

Lo que encontró el ente de control en sus pesquisas fue que “durante los meses de septiembre y octubre de la vigencia 2023 los dos oficiales de la Policía pudieron recibir dinero y otros elementos y bienes con ocasión a los nombramientos en la Policía Fiscal y Aduanera de Pereira y Cartagena luego de la reunión realizada con el señor Diego Marín Buitrago".

En su determinación, la Procuraduría formuló un único cargo al mayor Peter Steven Nocua Henao en su condición de jefe de la División de Control Operativo de Cartagena para la época de los presuntos hechos. Según el ente de control, habría incurrido en la falta gravísima de cohecho propio. Asimismo, el Ministerio Público ordenó la suspensión preventiva provisional del mayor Nocua por tres meses sin remuneración alguna.

Por otra parte, al coronel retirado Abdón Enrique Melo Ramírez se le formularon cargos por la presunta falta gravísima de cohecho, en su condición de jefe de la División de Control Operativo de Pereira en septiembre de 2023. Según el ente de control, se habría incurrido en la falta con conocimiento de la gravedad de sus acciones.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Papá Pitufo

Contrabando

Procuraduría

Policía

Aduanas

Polfa

Diego Marín Buitrago

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.