A juicio disciplinario oficiales de la Polfa por presuntas relaciones con “Papá Pitufo”

La Procuraduría llamó a juicio a dos oficiales de la Policía Fiscal y Aduanera de la Policía Nacional (Polfa), por su presunta relación con Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, conocido como el zar del contrabando.

El Ministerio Público formuló pliego de cargos contrael coronel en retiro Abdón Enrique Melo Ramírez y el mayor Peter Steven Nocua Henao. La medida fue tomada tras escuchar testimonios y analizar comunicaciones, mensajes enviados por plataformas de comunicación y publicaciones de prensa.

Lo que encontró el ente de control en sus pesquisas fue que “durante los meses de septiembre y octubre de la vigencia 2023 los dos oficiales de la Policía pudieron recibir dinero y otros elementos y bienes con ocasión a los nombramientos en la Policía Fiscal y Aduanera de Pereira y Cartagena luego de la reunión realizada con el señor Diego Marín Buitrago".

En su determinación, la Procuraduría formuló un único cargo al mayor Peter Steven Nocua Henao en su condición de jefe de la División de Control Operativo de Cartagena para la época de los presuntos hechos. Según el ente de control, habría incurrido en la falta gravísima de cohecho propio. Asimismo, el Ministerio Público ordenó la suspensión preventiva provisional del mayor Nocua por tres meses sin remuneración alguna.

Por otra parte, al coronel retirado Abdón Enrique Melo Ramírez se le formularon cargos por la presunta falta gravísima de cohecho, en su condición de jefe de la División de Control Operativo de Pereira en septiembre de 2023. Según el ente de control, se habría incurrido en la falta con conocimiento de la gravedad de sus acciones.

