A juicio policías que retuvieron a menor que se quitó la vida en el paro nacional

La Procuraduría citó a audiencia pública a cinco integrantes de la Policía, relacionados en la posible retención ilegal y el uso excesivo de la fuerza contra una joven de 17 años, quien, tras ser detenida en el paro nacional convocado el pasado 28 de abril, se quitó la vida. Los uniformados habían sido denunciados por la joven tras ser liberada acusándolos de sufrir violencia sexual.

Los miembros de la institución que tendrán que comparecer ante la Procuraduría son el intendente Víctor Hugo Martínez Martínez y los patrulleros Jhon Jader Montenegro Camilo y Julián Andrés Martínez Pérez, integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Asimismo, fueron llamados los patrulleros Edwin Orlando Cortés Cifuentes y Ricardo Andrés Salazar Manrique, adscritos al Grupo de Operaciones Especiales (GOES), de la Policía Metropolitana de Popayán (Cauca).

Según la investigación del Ministerio Público, el 12 de mayo de este año los tres integrantes del ESMAD habrían detenido, de manera ilegal, a la joven quien se encontraba escondida en el antejardín de una casa del sector de Versalles Pajonal de Popayán. Dice la Procuraduría que la menor posiblemente estaba grabando la actuación policial, por lo cual fue trasladada a una Unidad de Reacción Inmediata (URI). El ente de control dijo que se cuestiona la conducta de los uniformados quienes habrían causado daño a la integridad de la joven de 17 años.

La Procuraduría dijo que “el procedimiento para identificar y/o registrar a la joven realizado por los efectivos del GOES utilizando la fuerza desmedida y sujetándola para que otro miembro del ESMAD la golpeara, resulta desde todo punto de vista desproporcionado e ilegal”. Igualmente, el Ministerio Público sostuvo que las conductas que se investigan fueron calificadas como gravísimas a título de dolo. Por ahora, la Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial remitirá el proceso disciplinario a la instancia correspondiente para que se establezca la fecha de instalación de la audiencia pública.

Las primeras versiones del caso afirmaron que la joven se dirigía hacia la casa de un amigo y estaba grabando con su celular la manifestación, cuando los policías la detuvieron y la tiraron al piso. “En medio de eso, me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma, en el video queda claro que yo les digo que me suelten porque me estaban desnudando, quitando el pantalón”, afirmó la víctima en una red social.

En ese entonces, también se difundió un audio en redes sociales, en el que se escucha a la abogada y defensora de derechos humanos, Lizeth Montero, quien alertó sobre tres hechos de violencia de género durante las protestas del 12 de mayo en Popayán. La abogada afirmó que tres menores de edad fueron agredidas en el sur de la ciudad y agregó que “no existió posibilidad de verificar los procesos de detenciones arbitrarias que fueron conducidas a la URI, y resultado de este hecho una de las menores toma la trágica decisión de terminar con su vida”.

