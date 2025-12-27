A la cárcel administradores de hotel que habría sido usado para explotación sexual de niños

El hombre y la mujer se habrían aprovechado de una menor de 14 años. Foto: Fiscalía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un hombre y una mujer que administraban un hotel en Yopal (Casanare) fueron enviados a la cárcel por, supuestamente, usar el lugar para la explotación sexual de menores de edad. Según las primeras versiones de la Fiscalía, dentro de sus víctimas estuvo una menor extranjera a la que recibieron, pero quien era ofrecida para servicios sexuales.

De acuerdo con las pruebas recolectadas por el ente investigador, los responsables de esos supuestos actos serían Ana Elvia Mejía Chaparro y Libardo Chaparro Flórez. Ambos, a través de engaños, habrían aprovechado la vulnerabilidad de una menor de 14 años, proveniente de Venezuela, quien llegó sola a Yopal y fue acogida por los administrados en el hotel.

Según la Fiscalía, algunos días después de tenerla en el establecimiento, la habrían inducido a frecuentar un parque de la ciudad para ofrecer servicios sexuales a hombres mayores. El dinero que le dieran por los servicios, dice el ente investigador, cubriría el hospedaje y la manutención de la menor.

De igual manera, se encontró en las pesquisas que Chaparro Flórez habría abusado sexualmente de la menor en una oportunidad. Por todas las pruebas encontradas, una fiscal de la Seccional Norte de Santander les imputó los delitos de trata de personas agravada y estímulo a la prostitución de menores.

Además de esos cargos, a Chaparro Flórez se le imputó por el presunto acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Un juez de control de garantías determinó que ambos debían ser privados de su libertad en un centro carcelario.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.