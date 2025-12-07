A la cárcel alias “Zarco”, presunto disidente que estaría detrás de 13 asesinatos en Tolima

José Ignacio Bustos Ruiz sería el responsable de la ola de violencia en la que fueron asesinadas 13 personas en ese departamento. Foto: Fiscalía

Fue enviado a la cárcel José Ignacio Bustos Ruiz, alias “Zarco”, señalado de ser integrante de la estructura Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc. Este hombre, según la Fiscalía, sería el responsable de una ola de homicidios en Tolima, en que 13 personas fueron asesinadas, entre ellas líderes sociales y un firmante de paz.

Según las investigaciones, los crímenes en los que habría participado este hombre ocurrieron en San Antonio, al sur del departamento, entre 2023 y 2024. Esos hechos estarían relacionados con intimidaciones a la población civil que se habría opuesto al actuar y a la presencia del grupo armado en la región, así como por la disputa con otros grupos criminales por el control de las economías ilícitas de la región.

Dentro de los hechos que se le atribuyen a “Zarco”, está el del asesinato del firmante de paz, Cenober Aguiar Mayor, ocurrido el 29 de octubre de 2023, en la vereda Diamante de San Antonio (Tolima). En medio de la investigación se estableció que Bustos Ruiz se habría trasladado a un establecimiento de comercio donde se encontraba dormida la víctima y le habría disparado.

Al huir, aparentemente, también asesinó a un hombre que se cruzó en su ruta de escape. Asimismo, estaría involucrado en el homicidio de un integrante de la población LGBTIQ+, José Manuel Céspedes Tique, el 7 de agosto de 2023.

También así, habría sido uno de los encargados de transportar armamento a las diferentes estructuras del autodenominado frente Ismael Ruiz y alertar sobre los movimientos de la fuerza pública y los líderes sociales.

Por esos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio, concierto para delinquir, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas. Sin embargo, el presunto disidente no aceptó los cargos y, por orden de un juez, fue enviado de manera preventiva a prisión.

