A la cárcel dos hombres que habrían participado en el asesinato de líder de Comunes

Noé Biscué Robledo, alias "Tatú", y Wilson Zuluaga Meneses, alias "Zuluaga", fueron capturados y judicializados por el asesinado del líder juvenil, Cristian Fernando Salinas Chocué. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a dos hombres que habrían participado en el asesinato de Cristian Fernando Salinas Chocué, un líder comunitario y juvenil e integrante del Partido Comunes. Los hechos ocurrieron el 7 de enero de 2023 en el corregimiento de Costa Rica, en Ginebra (Valle del Cauca).

Los investigados son Noé Biscué Robledo y Wilson Zuluaga Meneses, a quienes ente investigador les imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego accesorios, partes o municiones. Ninguno aceptó los cargos y un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Judicializados Noé Biscué Robledo y Wilson Zuluaga Meneses, por la presunta participación en el crimen del líder comunitario y juvenil, e integrante del Partido Comunes, Cristian Fernando Salinas Chocué, perpetrado el 7 de enero de 2023, en una estación de servicio del… pic.twitter.com/gM4wAzKhxc — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 6, 2025

Según la investigación, los hombres habrían participado den actividades de “vigilancia a la víctima, además de aportar información detallada sobre su ubicación para que dos sicarios, a bordo de una motocicleta, la siguieran por una carretera, la abordaran y le propinaran varios disparos.

El Ministerio de Defensa anunció la captura de los dos hombres judicializados a través de sus redes sociales. La entidad explicó que se trató de una actividad en el marco de la Operación Themis 2.0, una estrategia liderada por la cartera ministerial para combatir el crimen organizado y proteger a las comunidades más vulnerables en todo el país.

Avanza la Operación Themis 2.0 en todo el territorio nacional. En Ginebra, Valle del Cauca, fueron capturados mediante orden judicial alias ‘Tatú’ y alias ‘Zuluaga’ por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico o porte de armas, municiones de uso restringido, de uso… pic.twitter.com/eGreiPhlGU — Mindefensa (@mindefensa) September 3, 2025

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.