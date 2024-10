A la cárcel el hombre señalado de amenazar a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol

Presidente de Ecopetrol, durante la Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol 2024. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Por decisión de una jueza de control de garantías de Bogotá, fue enviado a prisión Douglas Mauricio Sierra, señalado por la Fiscalía de ser el autor de la amenaza en contra de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, recibida el pasado 22 de junio.

En esa fecha, cumpleaños del funcionario, Roa recibió un paquete en su apartamento con una amenaza directa por escrito, dos balas y hasta tierra en un frasco. “Dr. Ricardo Roa Barragán, descanse en paz”, decía la carta. Tras el sufragio, al presidente de la petrolera estatal le reforzaron su esquema de seguridad.

“Se logra establecer que usted fue quien envió el paquete que contenía la amenaza que le fue enviada a su casa de residencia, teniendo usted pleno conocimiento que el acto que estaba realizando configuraba un delito”, dijo la Fiscalía al investigado durante la audiencia.

El procesado, a quien la Fiscalía le imputó el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, no aceptó los cargos ante el Juzgado 15 de Control de Garantías de Bogotá. Para la jueza titular del despacho, Sierra es “un peligro para la sociedad” y fue enviado a la cárcel La Modelo, en Bogotá, como medida de preventiva de aseguramiento.

El presidente de la petrolera, durante el pasado fin de semana, habló de nuevas amenazas que ha recibido en los últimos días. En diálogo con Caracol Radio, Roa aseguró que hace un mes recibió un nuevo sufragio, “que decía que no iban a descansar hasta no ver su propósito cumplido, la investigación aún no se cierra, deben venir seguramente más órdenes de captura contra nuevas personas que estarían involucradas”. Y añadió: “Aun no se conocen las causas por las cuales yo he recibido amenazas”.

El también exgerente de la campaña de Gustavo Petro le dijo al medio radial que a su oficina llegaron amenazas por escrito. “Esa es una comunicación que lógicamente le hice llegar de inmediato a las autoridades que están investigando y que hace parte de las acciones sobre las cuales se tomarán decisiones en los próximos días”, precisó Roa ante los micrófonos.

