A la cárcel hombres que habrían quemado con aceite a mujeres trans en estación de Policía

Dos hombres que permanecían recluidos en una estación de Policía en Medellín (Antioquia), habrían sido los responsables de quemar con aceite caliente a dos mujeres trans que también estaban detenidas en el lugar. Según las primeras pistas, el ataque habría estado relacionado con su identidad de género.

Los hombres son Luis Felipe Bedoya Hurtado y Saúl Enrique Villanueva Wanderliner, quienes, en la mañana del pasado 2 de enero, habrían atacado a las mujeres trans mientras dormían. Las primeras versiones que se tienen es que el colchón de una de ellas se estaba incendiado cuando trataron de salir de la celda.

Al intentar huir del fuego, según la Fiscalía, Bedoya Hurtado y Villanueva Wanderliner les impidieron salir, amenazándolas de muerte, al parecer, por pertenecer a la comunidad LGBTIQ+. Luego, señaló el ente investigador, fue que, al parecer, les lanzaron el aceite caliente y trataron de prenderles fuego, lo cual les causó graves quemaduras. Una de las víctimas fue incapacitada por 20 días por la gravedad de las heridas.

El ataque a las mujeres, aparentemente, habría ocurrido en medio de una riña que había al interior de la estación de Policía. Por los hechos, a los dos hombres se les imputó el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa. Ninguno aceptó el cargo.

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, el ataque se habría dado por razones de odio por su género e identidad. Un juez de control de garantías ordenó enviarlos a un centro carcelario, mientras que avanzan las investigaciones por este y otros delitos por los que ya habían sido privados de la libertad.

