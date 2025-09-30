A la cárcel hombres señalados de preparar atentado contra estación de Policía en Amalfi (Antioquia)

Los hombres fueron capturados a los pocos minutos de haber abandonado los explosivos en el lugar. Foto: Fiscalía

Dos hombres señalados de preparar atentado con explosivos contra la estación de Policía de Amalfi (Antioquia), fueron enviados a la cárcel mientras avanzan las investigaciones en su contra. Se trata de Jhan Carlos Cárdenas Hincapié y Duvier Aníbal Gómez, quienes fueron capturados después de abandonar una maleta que contenía artefactos explosivos frente al lugar.

De acuerdo con las pruebas que tiene la Fiscalía, estos hombres habrían hecho parte de un plan criminal para atentar contra la institución en el municipio antioqueño el pasado 20 de septiembre. Videos de cámaras de seguridad del lugar registraron que “los dos hombres se habrían acercado a la instalación oficial con una caja sellada, que posteriormente dejaron abandonada en un costado de la edificación”, dice el ente investigador.

Los policías que prestaban seguridad en la zona en ese momento, revisaron el paquete y encontraron que contenía “una olla a presión acondicionada con metralla, algo más de 10 kilogramos de nitrato de amonio y un sistema de activación de manera remota que incluía un radio de comunicaciones y un celular”.

Los explosivos fueron detonados de manera controlada por las autoridades y los hombres fueron capturados a pocas cuadras del lugar. A ambos se les imputaron los delitos de terrorismo y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos. Ninguno aceptó cargos.

Por solicitud de la Fiscalía, un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras continúan las pesquisas para llegar al fondo del caso.

