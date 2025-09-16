A la cárcel, padrastro de niño que murió por golpiza en Medellín (Antioquia)

El menor estuve en la Unidad de Cuidados Intensivos desde el pasado 13 de septiembre, hasta su muerte este 16 del mismo mes. Foto: Fiscalía

Un hombre señalado de golpear a su hijastro de cuatro años, fue enviado a la cárcel este martes, en medio de la investigación que se adelanta en su contra por los presuntos hechos que tuvieron lugar el pasado 13 de septiembre en Medellín. El menor, quien permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos de un centro médico, falleció en la tarde de este martes por la gravedad de sus heridas.

Antes de la muerte del menor, la Fiscalía le imputó a este hombre los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas agravadas. Sin embargo, no aceptó ninguno. De acuerdo con los primeros resultados de las investigaciones, el hombre “inicialmente lo levantó de la cama, golpeó y lanzó al piso. Luego le quitó el pantalón y agredió con un machete”.

Según el ente investigador, la madre de la víctima intentó intervenir, pero también fue maltratada. En medio del presunto ataque, “el menor de edad quedó inconsciente y fue trasladado a un centro asistencial. Los estudios médicos evidenciaron lesiones en el tórax, la cabeza, la espalda y el pecho”.

Dentro de las pruebas que tiene la Fiscalía en el caso, se evidencia que, al parecer, “el niño y su mamá soportaban un ciclo de violencia física y emocional constante”.

La muerte del niño fue dada a conocer por el alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez, quien a través de su cuenta de X expresó que el menor “luchó durante tres días para mantenerse con vida. No pudo más. Los golpes que le generaron tantas heridas, acabaron con su vida. Fue asesinado”.

El mandatario de Medellín agregó que “alias “Lámpara” de la estructura criminal “los mondongueros” fue el responsable de este acto criminal. Ya está capturado y pagará por esto. Qué dolor evidenciar la violencia en contra de nuestros niños. Hay que hacer una reflexión como sociedad. Gracias al personal médico y asistencial del Hospital General de Medellín por cuidarlo e intentar salvar su vida".

