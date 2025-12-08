A la cárcel policía que habría participado en robo a joyería en el que murió otro uniformado

Se trata del subintendente Richard José Sierra Bravo, quien, según la Fiscalía, habría vigilado y escogido la joyería para robarla con los delincuentes. Esto se sabe. Foto: Fiscalía

El subintendente de la Policía Richard José Sierra Bravo, fue enviado a la cárcel por su presunta participación en el robo a una joyería en Bucaramanga (Santander) a finales de noviembre pasado. En el hecho, murió otro uniformado que intentó impedir el hurto.

Al subintendente Sierra Bravo se le impuso la medida por petición de la Fiscalía, la cual le imputó los delitos de homicidio agravado, cohecho propio, tentativa de hurto calificado y agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Sin embargo, no aceptó cargos.

De acuerdo con las pruebas del ente investigador, Sierra Bravo, desde octubre de este año, habría “realizado labores de vigilancia para escoger la joyería a hurtar y recibido un celular de parte de los delincuentes, que fue utilizado para realizar una llamada grupal y así coordinar el ingreso al local para perpetrar el atraco”.

Según señala la Fiscalía, así fue como el subintendente Sierra Bravo, presuntamente, alertó sobre el momento exacto en el que debía llevarse a cabo el robo. Sin embargo, uno de sus compañeros en la Policía, el intendente Fredy Leal, intentó impedirlo.

Los criminales dispararon contra Leal, quien a pesar de la atención médica que recibió, murió por la gravedad de las heridas. En el hecho también murió uno de los asaltantes y otros seis fueroncapturados.

