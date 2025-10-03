A la cárcel, presidente de junta de acción comunal que estaría detrás de asonadas en Antioquia

Según la Fiscalía, Jainober Jiménez Restrepo sería integrante del frente 36 de las disidencias de las Farc. Foto: Fiscalía

Jainober Jiménez Restrepo, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Campamento (Antioquia), fue enviado a la cárcel por su presunta responsabilidad en las asonadas a la fuerza púbica en ese departamento. De acuerdo con la Fiscalía, el hombre sería integrante de las disidencias de las Farc.

Según el ente investigador, Jiménez Restrepo fue nombrado presidente de la asociación, cargo con el que habría encubierto su posible vínculo con el frente 36 de las disidencias. Las pruebas de la Fiscalía apuntan a que sería uno de los líderes del grupo armado y el encargado de convocar a las comunidades a reuniones, en medio de intimidaciones y la imposición de multas.

Los encuentros que tenía con la comunidad, dice el ente investigador, serían “para dar instrucciones a los pobladores e instrumentalizarlos para que obstruyeran a la fuerza pública e impidieran su ingreso a determinados sectores”. De hecho, Jiménez Restrepo estaría detrás de la asonada en la que más de 200 personas impidieron el paso de uniformados de la Policía en la zona rural de Campamento (Antioquia) el pasado 25 de septiembre.

Dice el ente investigador que este hombre estaría detrás de otros hechos similares en el departamento. Incluso, dentro del proceso se han presentado chats y comunicaciones enviadas por Jiménez Restrepo, como, por ejemplo, documentos del frente 36 de las disidencias, convocando a reuniones y advirtiendo multas económicas para quienes no asistan.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó el delito de concierto para delinquir agravado. El presunto integrante de las disidencias no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que avanza el proceso en su contra.

