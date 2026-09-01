A la cárcel presunto abusador sexual en serie que habría atacado a nueve mujeres en Córdoba

Se trata de Kevin Andrés Caro Vásquez, un mototaxista quien, según la Fiscalía, habría atacado a mujeres entre los 11 y 24 años. Foto: Fiscalía

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Un presunto abusador sexual en serie en Córdoba fue enviado a la cárcel. Se trata de Kevin Andrés Caro Vásquez, quien, según las autoridades, habría abusado de por lo menos nueve mujeres entre los 11 y 24 años de edad.

De acuerdo con la investigación que viene adelantando la Fiscalía, los presuntos hechos habrían ocurrido entre 2019 y 2024, años en los que habría sometido a vejámenes sexuales a las nueve mujeres.

El ente investigador sostiene que Caro Vásquez habría aprovechado su trabajo como mototaxista “para acercarse a las víctimas cuando esperaban transporte. Una vez iniciaban el recorrido, les decía que debía recoger medicamentos o encomiendas y, con ese argumento, desviaba la ruta”.

Según las pesquisas, al parecer, las llevaba “hasta zonas boscosas y apartadas, entre estas las lagunas de oxidación cercanas al sector del Rancho del INAT, el Humedal Berlín y los barrios El Poblado y El Dorado”. En esos lugares habría cometido las agresiones sexuales, de acuerdo con la Fiscalía.

El ente investigador relaciono los nueve casos de las mujeres a partir de muestras de ADN, entrevistas, testimonios, informes médicos, videos y fotografías, dentro de otras pruebas que ha venido recopilando.

Al presunto abusador le imputaron los delitos de acceso carnal violento, acto sexual violento, acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años. A pesar de las pruebas, no aceptó los cargos en su contra. Actualmente está en prisión pagando otra condena de 16 años de prisión por hechos relacionados con delitos sexuales.

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