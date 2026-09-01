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A la cárcel presunto abusador sexual en serie que habría atacado a nueve mujeres en Córdoba

De acuerdo con la Fiscalía, las víctimas estaban entre los 11 y 24 años de edad. Al parecer, el hombre aprovechaba su trabajo como mototaxista para emboscar a las víctimas.

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Redacción Judicial
01 de septiembre de 2026 - 08:14 p. m.
Se trata de Kevin Andrés Caro Vásquez, un mototaxista quien, según la Fiscalía, habría atacado a mujeres entre los 11 y 24 años.
Se trata de Kevin Andrés Caro Vásquez, un mototaxista quien, según la Fiscalía, habría atacado a mujeres entre los 11 y 24 años.
Foto: Fiscalía
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Un presunto abusador sexual en serie en Córdoba fue enviado a la cárcel. Se trata de Kevin Andrés Caro Vásquez, quien, según las autoridades, habría abusado de por lo menos nueve mujeres entre los 11 y 24 años de edad.

De acuerdo con la investigación que viene adelantando la Fiscalía, los presuntos hechos habrían ocurrido entre 2019 y 2024, años en los que habría sometido a vejámenes sexuales a las nueve mujeres.

El ente investigador sostiene que Caro Vásquez habría aprovechado su trabajo como mototaxista “para acercarse a las víctimas cuando esperaban transporte. Una vez iniciaban el recorrido, les decía que debía recoger medicamentos o encomiendas y, con ese argumento, desviaba la ruta”.

Según las pesquisas, al parecer, las llevaba “hasta zonas boscosas y apartadas, entre estas las lagunas de oxidación cercanas al sector del Rancho del INAT, el Humedal Berlín y los barrios El Poblado y El Dorado”. En esos lugares habría cometido las agresiones sexuales, de acuerdo con la Fiscalía.

El ente investigador relaciono los nueve casos de las mujeres a partir de muestras de ADN, entrevistas, testimonios, informes médicos, videos y fotografías, dentro de otras pruebas que ha venido recopilando.

Al presunto abusador le imputaron los delitos de acceso carnal violento, acto sexual violento, acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años. A pesar de las pruebas, no aceptó los cargos en su contra. Actualmente está en prisión pagando otra condena de 16 años de prisión por hechos relacionados con delitos sexuales.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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