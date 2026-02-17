A la cárcel presunto sicario del Clan del Golfo señalado de matar a guardia del Inpec

Guardianes y funcionarios del INPEC expresan su voz de protesta por el asesinato del dragoneante Diego Torres, hace un par de días en las inmediaciones de la cárcel La Tramacua de Valledupar. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Un presunto sicario del Clan del Golfo fue enviado a prisión mientras avanza el proceso judicial en su contra por el homicidio de un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), ocurrido en Montería (Córdoba).

Se trata de Luis Alberto Ramírez Urdaneta, alias “Risas”, quien fue presentado por la Fiscalía ante un juez de control de garantías por su presunta participación en el crimen perpetrado el 5 de agosto de 2024 en el barrio La Victoria, en la capital cordobesa.

De acuerdo con la investigación, el funcionario se desplazaba por vía pública cuando fue interceptado por dos hombres en motocicleta. Uno de ellos, que sería alias “Risas”, le habría disparado en repetidas ocasiones, causándole la muerte.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado. El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

La hipótesis de la Fiscalía señala que el ataque sería una retaliación por impedir el ingreso de teléfonos celulares a la cárcel La Merced, donde permanecían recluidos integrantes del Clan del Golfo.

Las pruebas indican que Ramírez Urdaneta, alias “Risas”, presuntamente integraría la subestructura Javier Yépez Cantero del Clan del Golfo y tendría como función la ejecución de homicidios selectivos en Montería.

El presunto sicario fue capturado en zona rural de esa ciudad en un operativo conjunto entre la Sijín de la Policía de Córdoba y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). En el procedimiento le incautaron un revólver calibre 38, seis cartuchos y un teléfono celular.

