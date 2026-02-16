A la cárcel presuntos implicados en crimen contra el defensor de DD. HH. Fabio Álex Ortega

Alex Ortega había sido personero de El Zulia y San Cayetano. Foto: Archivo Particular

Tres hombres que habrían participado del crimen contra el defensor de derechos humanos Fabio Álex Ortega, en dicimebre de 2024, fueron enviados a prisión en medio de las investigaciones del caso. Según la Fiscalía, harían parte del grupo criminal detrás del hecho y habrían planeado y ejecutado el asesinato en Cúcuta (Norte de Santander).

Los señalados por el crimen son Jairo Andrés Miranda Ramírez, Brayan Stiven Rolón Borges y Johan Hernán Martínez Romero, quienes, según el ente investigador, son integrantes de un grupo delincuencial autodenominado “Los J”. Las pruebas apuntan a que Miranda Ramírez, conocido como “J”, sería el lider del grupo criminal y habría ordenado el crimen “por la labor comunitaria que ejercía el veedor”.

Al parecer, este hombre habría ordenado “seguimientos para identificar las rutinas y condiciones de seguridad del defensor de derechos humanos, tarea que presuntamente desarrolló Rolón Borges, alias Drone”.

Por su parte, Johan Hernán Martínez Romero es investigado por su posible participación en la coordinación y recopilación de información sobre los desplazamientos y el esquema de protección de Ortega.

El ente investigador les imputó los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Sin embargo, ninguno aceptó los cargos y fueron enviados a prisión preventiva.

El crimen se dio en medio de un enfrentamiento entre escoltas y sicarios, en el barrio Cúcuta 75, en el norte de la capital nortesantandereana. En la balacera fue herido uno de los guardaespaldas, mientras que uno de los atacantes, de 15 años, falleció.

Según el coronel Héctor Andrés Correa, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el crimen se registró sobre los 8:45 a.m. del jueves 19 de diciembre, cuando Ortega llegó al lugar en una camioneta asignada por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

