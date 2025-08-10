A la cárcel seis presuntos integrantes de red de explotación sexual infantil

Las personas capturadas fueron Jeison Eduardo Morales Moreno, Marisol Carrillo Villamizar, Carlos Antonio Ruiz Crespo, Yosbelys Carolina Alvarado Rodríguez, Johnny Alexánder Lucena Díaz y Sergio Luis Andrade Retamoza. Foto: Fiscalía

Seis personas que al parecer hacían parte de una red de explotación sexual infantil, fueron capturadas y enviadas a la cárcel. De acuerdo con las autoridades, atraían a menores de edad en situación de vulnerabilidad y les ofrecían grandes recompensas económicas para inducirlas a prestar servicios sexuales.

Los hechos habrían ocurrido en un establecimiento nocturno en Piedecuesta (Santander), desde donde, supuestamente, operaba la red. Allí, contactaban a las menores y posteriormente las alojaban para que tuvieran actos sexuales por $40.000 y $50.000. El dinero, sin embargo, no era entregado a las menores, sino que lo recibía la red que las chantajeaba y les decía que debían destinarlo para cubrir multas por proporcionarles hospedaje, alimentación y otros supuestos beneficios.

Dentro de la investigación que se adelantó para dar con la red, se conoció que para evadir los controles de las autoridades, las menores de edad recibían documentos de identidad nuevos en los que aparecían como mujeres mayores de 18 años.

Las personas capturadas fueron Jeison Eduardo Morales Moreno, Marisol Carrillo Villamizar, Carlos Antonio Ruiz Crespo, Yosbelys Carolina Alvarado Rodríguez, Johnny Alexánder Lucena Díaz y Sergio Luis Andrade Retamoza.

Todos ellos fueron imputados por los delitos de trata de personas y proxenetismo con menor de edad. Adicionalmente, a Lucena Díaz y a Andrade Retamoza se les formularon cargos por concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

