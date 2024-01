A la cárcel soldado que habría asesinado a mujer de 19 años en Medellín Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

A la cárcel fue enviado el soldado Sebastián Villegas Córdoba, por ser el presunto feminicida de Isabela Mesa, una mujer de 19 años con quien sostenía una relación sentimental. Los hechos que ocurrieron en Medellín, Antioquia, fueron puestos en conocimiento de las autoridades por la madre del hombre.

De acuerdo con la investigación que adelanta la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido el pasado domingo 28 de enero, en el barrio Doce de Octubre de Medellín, Antioquia. En el lugar, policías encontraron el cuerpo de la víctima en una maleta y con heridas causadas con arma blanca.

Podría interesarle: Procuraduría destituye por 17 años a exprofesor de la U. Distrital por acoso sexual

Según las autoridades, la mujer, que vivía en México desde hace un tiempo, llegó a la capital antioqueña para conocerse con Villegas Córdoba, a quien había conocido a través de redes sociales. El ente investigador señala además que el presunto feminicida prestaba el servicio militar y estaba en permiso desde el pasado 25 de enero.

El soldado, quien ya tenía orden de captura por los hechos, se presentó voluntariamente ante las autoridades en Bello, Antioquia. Aún así, Villegas Córdoba no aceptó los cargos por el delito de feminicidio agravado que le imputó un fiscal del Grupo de Alertas Tempranas de Homicidio de la URI.

Le recomendamos: Una monja fue agredida sexualmente: “Las mujeres no están seguras en ningún lado”

De acuerdo con lo dicho por la madre de a víctima en una entrevista concedida a El Colombiano, Isabela Meza conocía a Villegas Córdoba desde los 13 años y durante ese tiempo se hizo más estrecha su relación. Al saber que él estaba de permiso, relató la mujer al medio, tomó un vuelo a Colombia para visitarlo.

Según la madre de la víctima, se enteró del crimen de su hija por la madre del uniformado. “Yo me enteré por medio de la mamá de Sebastián, que empezó a ubicarme por todos lados porque no vivo en el país. Me dio la noticia que su hijo había matado a mi hija y la empacó en una maleta”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.