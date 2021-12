A los Mahecha Casas les renunció el abogado y el juez avanza en su juicio civil

De izquierda a derecha: Felipe y Camilo Mahecha Casas, Anastasia Casas y Carlos Mahecha. / Archivo Particular Foto: Archivo Particular

Mientras en Colombia el expediente de extradición del anestesiólogo Carlos Mahecha, cabeza de una reputada familia de la élite bogotana, no ha tenido mayores avances en la Corte Suprema de Justicia, en Estados Unidos el juicio civil en su contra no ha parado de moverse. En junio pasado, el despacho del magistrado del alto tribunal, Francisco Acuña, cerró la ventana para recibir documentos para resolver la petición del gobierno estadounidense. Al cierre de 2021 no había ni siquiera presentado la ponencia a sus compañeros, en la que debía proponer si aceptaba o no la extradición. En contraste, en la Corte de Quiebras del Distrito Sur de Florida el caso que lo tiene contra las cuerdas ha tenido todo tipo de movimientos.

