A prisión hombre imputado por almacenar y difundir 655 archivos de pornografía infantil

Las evidencias entregadas por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de 655 archivos compartidos desde diferentes conexiones en La Dorada (Caldas). Foto: Fiscalía General de la Nación

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un fiscal de la Seccional Caldas imputó el delito de pornografía con personas menores de 18 años a Alexander Vanegas Rojas, señalado de almacenar y difundir a gran escala material de contenido sexual explícito en el que aparecen menores de edad. Las evidencias entregadas por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de 655 archivos compartidos desde diferentes conexiones en La Dorada (Caldas).

Según el ente investigador, el 5 de junio de 2024 las autoridades recibieron una alerta internacional que advertía que Vanegas Rojas sería el responsable de enviar a diferentes plataformas virtuales videos y fotografías en los que aparecían niños, niñas y adolescentes sometidos a actividades de tipo sexual.

Lea: Tribunal niega tutela contra Abelardo de la Espriella por su doble nacionalidad

A través de diferentes actividades coordinadas por la Policía Nacional y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), las autoridades lograron establecer con exactitud su lugar de residencia en el municipio de La Dorada y la forma en la que presuntamente compartía el material.

Las evidencias recopiladas por el ente investigador indican que, durante varios años, el hombre habría almacenado el material en una nube, donde llegó a reunir 655 archivos, “los cuales remitía desde sus dispositivos tecnológicos a contactos en el exterior, vía correo electrónico y otros canales digitales”.

Le puede interesar: Condenan a 15 años de prisión a cantante de cumbia que intentó asesinar a su expareja

Vanegas Rojas fue capturado en cumplimiento de una orden judicial en el sector Corán, en Puerto Salgar (Cundinamarca). Durante el operativo fueron incautados dos teléfonos celulares que, según la Fiscalía, serán sometidos a análisis técnicos.

Aunque una fiscal de la Seccional Caldas lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de pornografía con personas menores de 18 años, el procesado no aceptó el cargo, por lo que deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza la investigación en su contra.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.