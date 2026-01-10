Abandono estatal, crisis humanitaria y estructuras criminales: alertas de la CIDH para 2026. EFE/ Mario Caicedo /ARCHIVO Foto: (EPA) EFE - Mario Caicedo

Durante más de seis décadas, la violencia ha marcado la vida de las generaciones que crecen en medio del conflicto armado colombiano. La tendencia pareciera ser la misma para 2026, que acaba de arrancar con una crisis humanitaria en Catatumbo.

La guerra entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y las disidencias de las Farc, que se sostuvo durante todo el año anterior y amenaza con recrudecerse, ha dejado más de 500 desplazados y más de 6.000 personas en riesgo de confinamiento desde el 29 de diciembre del año pasado y el pasado 2 de...