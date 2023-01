Abecé para entender por qué llevamos 30 años hablando del exterminio de la UP

Conmemoración y marcha por las víctimas del exterminio de la Unión Patriótica en 2020. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Estado colombiano es responsable del exterminio del partido político Unión Patriótica, anunció este lunes la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), poniendo fin a un proceso judicial de casi 30 años. Este es uno de los casos que más ha tardado en ser resuelto en el sistema interamericano y Colombia ya había sido condenada en 2010 por un caso similar. Para entender los pormenores del caso y su importancia en la historia de la violencia política, El Espectador le presenta diez preguntas, con sus respuestas, sobre este expediente.

(En contexto: Estado colombiano es responsable del exterminio de la UP: Corte IDH)

¿Qué es la Unión Patriótica?

La Unión Patriótica nació de las negociaciones de paz que adelantaban en La Uribe (Meta) el gobierno de Belisario Betancur y la antigua guerrilla de las Farc, en 1985. Nació como expresión política de la izquierda y participó por primera vez en unas elecciones en 1986, posicionándose como el tercer partido más votado después de los tradicionales: el Conservador y el Liberal. En esas elecciones la UP logró elegir cinco senadores y nueve representantes a la Cámara. En el gobierno de Virgilio Barco los diálogos con la guerrilla se enfriaron y, entretanto, las figuras más representativas de la UP, como Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, se fueron distanciando de las Farc, criticando en muchas oportunidades que siguieran alzados en armas.

¿Por qué exterminaron a la Unión Patriótica?

En el informe Todo pasó frente a nuestros ojos, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) apunta: “La movilización y el conflicto social, en el cual la UP representaba sectores subordinados, fueron leídas por las élites propietarias y por la fuerza pública, como manifestación insurgente que amenazaba su seguridad y su situación privilegiada, a esto también se reaccionó mediante el ejercicio de la violencia”. Asimismo, señala que hubo tres mecanismos por los que se garantizó la victimización de este partido: primero, la construcción de los militantes como enemigos; segundo, una legitimación de la violencia contra la UP, garantizada por la estigmatización.

(Lea también: Caso UP en la JEP va a paso tortuga, dejan ver informes de la Procuraduría)

Y, tercero, la conformación de alianzas entre sectores políticos, económicos y militares para continuar con las agresiones. A la Unión Patriótica se le “acusó de supuesta identidad con la guerrilla mientras se llevaba a cabo su exterminio”, dice el Informe Final de la Comisión de la Verdad. En el volumen No Matarás, la Comisión añade que tuvo acceso a informes de un general retirado fallecido que dan cuenta de reuniones entre militares en las que se planteó “adelantarse a la subversión, que en este caso era la UP, y hacer una profilaxia con los potenciales allenditos”, según citan de los documentos.

¿Quiénes son los responsables del exterminio de la Unión Patriótica?

El CNMH señala que hubo distintas fases del exterminio y que se expresó de manera distinta en cada región, visión compartida por Michael Reed, abogado y perito experto citado por la CIDH para analizar el caso ante la Corte IDH. Según cifras de la JEP y la Comisión de la Verdad, en el 69% de casos de agresiones contra militantes de la UP, hay indicios de que la responsabilidad se podría atribuir a militares y/o paramilitares.

Aunque ha reinado la impunidad en la mayoría de expedientes, a lo largo del tiempo, algunos crímenes han arrojado luces de los responsables. Por ejemplo, en el caso del senador Manuel Cepeda, padre del también senador Iván Cepeda, se esclareció en la Corte Interamericana que el crimen fue producto de una alianza entre militares y paramilitares, aunque apenas han sido condenados dos exmiembros del Ejército de bajo rango, que ahora están en libertad.

(Lea también: “Hubo una posibilidad de matar impunemente”: perito sobre exterminio de la Unión Patriótica)

¿Cuántas víctimas dejó el exterminio de la Unión Patriótica?

La sentencia de la Corte IDH asegura que hubo más de 6.000 víctimas. “En esa cifra se encuentran incluidos, entre otros, 521 casos de desaparición forzada de personas, 3170 casos de ejecuciones extrajudiciales, 1596 casos de desplazamiento forzado, 64 casos de tortura, 19 casos de judicializaciones infundadas, 285 casos de atentados o tentativas de homicidio, y 10 casos de lesiones”, dice la sentencia.

Ahora bien, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad tienen otra cifra: dan cuenta de 8.300 víctimas del exterminio; de las cuales 5.733 corresponden a asesinatos y desapariciones forzadas de militantes y simpatizantes de la UP. Por su parte, el CNMH había documentado hasta 2018: “4.153 víctimas de la Unión Patriótica que fueron asesinadas o desaparecidas o secuestradas. Entre estas, 3.122 fueron víctimas de asesinato selectivo, 544 lo fueron de desaparición forzada, 478 fueron víctimas de asesinatos en masacres”.

¿Qué significa que Colombia sea condenada por la Corte IDH?

La Corte IDH se encarga de resolver demandas contra estados que firmaron la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José. En este caso, el fallo de la Corte Interamericana es una ratificación de que el Estado colombiano violó los derechos humanos de los integrantes y militantes de la Unión Patriótica. Por ejemplo, al someterlos a torturas, desapariciones forzadas o detenciones arbitrarias, atentó contra sus derechos a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la honra y dignidad y a la protección judicial, entre otros. Ahora, el Estado debe reparar esos daños con las medidas que ordenó la Corte.

Notificación de sentencia Integrantes y militantes de la UP Vs. Colombia https://t.co/b7cKzD81g6 — Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) January 30, 2023

¿Por qué la Corte IDH y la CIDH se tardaron tanto tiempo en resolver el caso?

Por negociaciones que no prosperaron. La primera petición de las víctimas del exterminio de la Unión Patriótica llegó a la Comisión Interamericana en diciembre de 1993. Cuatro años más tarde, la CIDH admitió el caso para estudio. Mientras los comisionados analizaban el expediente, el Estado colombiano inició negociaciones con las víctimas para llegar a un acuerdo de solución amistosa. Aunque se lograron algunos compromisos, las víctimas se retiraron de la mesa en 2006, tras sentir revictimización. La CIDH finalmente emitió un informe de fondo sobre el caso en 2017 y, al año siguiente, Colombia pidió que el tema lo dirimiera la Corte.

(Lea también: JEP concluye que hubo, al menos, 5733 víctimas en exterminio de la Unión Patriótica)

¿Por qué si las audiencias ante la Corte IDH fueron hace dos años, hasta ahora se conoce la sentencia?

El caso es muy complejo por la cantidad de víctimas implicadas: más de 6.000, según las cuentas de la Corporación Reiniciar. De hecho, luego de las audiencias de enero de 2021, los jueces deliberaron durante varios periodos de sesiones (usualmente un caso puede resolverse en las deliberaciones de un periodo). Cuando finalmente llegaron a un acuerdo, hubo retrasos para escribir la sentencia porque varios de los jueces que participaron de la deliberación y debían firmar la sentencia, ya habían terminado su periodo.

¿Por qué se dice que hubo, o no, un genocidio contra la Unión Patriótica?

Hay controversias. Algunos académicos y defensores de derechos humanos, como el senador Iván Cepeda o la senadora del Pacto Histórico Jahel Quiroga, quien por años lideró la defensa de las víctimas de la UP en la Corporación Reiniciar, consideran que sí se puede llamar genocidio. “Porque fue un ataque sistemático, perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a la Unión Patriótica, como dice la definición del tratado”, le dijo Quiroga a El Espectador en una entrevista que será publicada en los próximos días.

En su respuesta se refiere a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. El problema es que este tratado define genocidio como la matanza, lesión grave, medidas tendientes a la destrucción física, medidas destinadas a impedir los nacimientos o traslado a la fuerza de niños de un mismo grupo nacional, étnico, racial o religioso. El tratado no habla de grupos políticos, por lo que en estricto sentido, para muchos abogados, el exterminio de la UP no es un genocidio.

Ya la Corte IDH había condenado a Colombia por un caso similar, ¿por qué esta nueva sentencia?

En 2010, la Corte IDH condenó al Estado colombiano por el asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas, pues su familia dejó la mesa de negociación con el Estado colombiano antes que las demás víctimas y le pidió a la CIDH que su caso se resolviera aparte. Así se hizo, sin embargo, quedó pendiente resolver el caso que involucraba a las más de 6.000 que alegaba la Corporación Reiniciar. De allí que haya dos sentencias.

(Lea también: ¿Qué tuvo que ver Virgilio Barco con el exterminio de la Unión Patriótica?)

¿La Unión Patriótica siguió existiendo después del exterminio?

El exterminio estuvo dirigido contra sus líderes más visibles y votados. Por mucho tiempo, esa arremetida violenta generó que la UP no lograra los votos mínimos del umbral, con lo cual perdieron la personería jurídica. Según el CNMH, una quinta parte de los integrantes de la UP que resultaron elegidos fueron asesinados. “Pero si nos atenemos a personas electas al Congreso y alcaldías, la proporción crece: una de cada tres personas fue asesinada. Gran parte de quienes sobrevivieron salieron al exilio”, añade el Informe Final de la Comisión de la Verdad.

Hasta que, en 2013, un fallo del Consejo de Estado le ordenó al Consejo Nacional Electoral devolverle la personería jurídica, al considerar que no se había tenido en cuenta la situación que atravesaba el partido y que le impedía lograr el umbral. Actualmente, varias figuras destacadas de la UP, como la senadora Aida Avella, continúan en el Congreso y han logrado posiciones en el Gobierno, como la ministra de Cultura, Patricia Ariza.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.