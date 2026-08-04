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Abelardo de la Espriella anuncia a Alejandro Barrera como nuevo director de la Policía

El presidente electo Abelardo de la Espriella, quien asumirá el cargo el próximo 7 de agosto, anunció el nombramiento del exuniformado durante una reunión liderada en Barranquilla (Atlántico) con alcaldes y secretarios de seguridad de las principales ciudades del país.

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Redacción Judicial
04 de agosto de 2026 - 08:32 p. m.
De la Espriella también anunció que el general en retiro Norberto Mujica será el subdirector de la Policía Nacional.
De la Espriella también anunció que el general en retiro Norberto Mujica será el subdirector de la Policía Nacional.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda
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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció en la tarde de este 4 de agosto que el general en retiro Alejandro Barrera Peña será el nuevo director de la Policía Nacional durante el inicio de su gobierno. El pronunciamiento se dio en medio de una reunión en Barranquilla (Atlántico) con alcaldes y secretarios de seguridad de las principales ciudades del país.

Además, De la Espriella señaló que el general en retiro Norberto Mujica será el subdirector de la Policía Nacional. Los dos exuniformados serían reintegrados al servicio para ejercer sus funciones. El presidente electo también anunció que la subdirección de la Policía Nacional tendrá su sede principal y permanente en Barranquilla.

“He decidido reintegrar al general Alejandro Barrera de la Policía para que sea nuestro próximo director general de la Policía Nacional y haré lo propio con el general Norberto Mujica, quien será el subdirector (...). Hago un tercer anuncio: la subdirección general de la Policía tendrá sede principal en Barranquilla. No solo estamos descentralizando el poder, también vamos a descentralizar el manejo de la seguridad”, aseguró.

Noticia en desarrollo...

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Por Redacción Judicial

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Hernán Patiño Arias(49621)Hace 27 minutos
En reunión de buena locha con el denominado Abenarco, A-petardo, Papucho. Empiezan los reintegros en la abernacocracia, dicen en la calle. Y la calle sabe lo que dice.
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