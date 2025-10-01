Abogado de Nicolás Petro envía carta pidiendo que se aplace la nueva imputación

Petro Burgos ya está en audiencias preparatorias al juicio por los otros dos delitos por los que está siendo investigado: lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Foto: Mintransporte

En la cuerda floja está la nueva imputación de cargos en contra de Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por su presunta responsabilidad en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público. Dos que se suman al proceso que ya hay en su contra y que lo tiene a un solo paso del juicio oral, por hechos relacionados con presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Desde el pasado 6 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación solicitó una audiencia de imputación para agregar los dos nuevos delitos a la investigación en contra de Petro Burgos. La diligencia quedó programada para este miércoles 1 de octubre, a partir de las 9:00 de la mañana, ante un despacho judicial de Barranquilla (Atlántico). Sin embargo, la diligencia podría ser aplazada por cuenta de una solicitud de la defensa.

El Espectador conoció la carta con la que el abogado Alejandro Carranza, quien defiende en el proceso penal al hijo mayor del presidente Gustavo Petro, le solicita al Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla que la audiencia de imputación se reprograme para luego del 8 de noviembre de este año. Un aplazamiento que, de tener el visto bueno del juez, le daría más largas a un proceso que ha sido objeto de aplazamientos desde que empezó.

Según la misiva del abogado Carranza, la razón por la que solicitó el aplazamiento de más de un mes para la nueva imputación que hará la fiscal Lucy Laborde, está relacionada estrictamente con asuntos de “la agenda previamente copada de la defensa”. Esto, sumado a que el abogado Carranza argumenta que desde el pasado 8 de septiembre ha pedido que se le compartan los documentos de la nueva imputación, pero aún no los conoce.

“Se requiere conocer todos los documentos de la carpeta incluida o principalmente la petición de programación de diligencia, como consta en escrito de fecha 09 de septiembre que el centro de servicios no contesta aún”, se lee en la carta. Agrega que, al programar la audiencia de imputación para este miércoles, se desconocieron las razones por las que el abogado Carranza no podría ejercer la defensa de Petro Burgos justo el día de hoy.

Detalla además que para hoy mismo ya había sido citado “a audiencia inaplazable de alegatos de conclusión en el Juzgado 36 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, donde actúo como representante de víctima del señor presidente Gustavo Francisco Petro Urrego”. Además, a las 2:00 y 2:30 de la tarde debe asistir a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, donde también defiende al presidente Petro. Sumado a eso, debe asistir a una cita médica en la tarde.

“Estas diligencias programadas con antelación impiden la asistencia efectiva como defensor del señor Nicolás Fernando Petro Burgos y crean un riesgo real de indefensión”, se lee en la carta. Concluye pidiendo que la nueva imputación, relacionada con el presunto desvío de recursos públicos a través de millonarios contratos a la Fundación Conciencia Social cuando Petro Burgos era diputado del Atlántico, se reprograme para entre el 10 y el 14 o el 18 y el 21 de noviembre de este año.

Por ahora, el desarrollo de la diligencia sigue en firme y desde el complejo judicial de Barranquilla no se ha confirmado si se aprueba o se niega la solicitud de aplazamiento. Una petición que llega justo después de que la Procuraduría también formulara pliego de cargos contra Nicolás Petro, por un presunto incremento patrimonial injustificado que estaría relacionado también con las redes de corrupción con las que fue relacionado cuando fue diputado.

