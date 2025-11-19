Abren concurso en la rama judicial 2026: estas son las vacantes y salarios

El concurso busca que se ocupen cargos de magistrados de Tribunal Superior, magistrados de Tribunal Administrativo, consejeros seccionales de la Judicatura y jueces en todas las categorías. Así puede participar. Foto: El Espectador

La rama judicial abrió oficialmente el concurso de méritos para 2026, con el que busca proveer cargos en todas las jurisdicciones del país. Se trata del 28° concurso de ingreso y ascenso para ocupar cargos de magistrados, jueces y consejeros en los próximos cuatro años.

Fechas claves del proceso

Las inscripciones al concurso de méritos estarán abiertas desde este 18 de noviembre hasta el próximo 1 de diciembre en el software CARJUD APP, al cual se podrá ingresar a través de la página de la rama judicial. Al cerrarse la inscripción, será publicada la lista de inscritos, sobre los cuales se empezarán a revisar las hojas de vida para ver si cumplen con los requisitos para seguir avanzando en el proceso. Los preseleccionados serán citados a pruebas de conocimientos, competencias y habilidades. Cada fecha será anunciada a través de la página de la rama judicial.

¿Cómo inscribirse al concurso?

Para participar, los aspirantes deben ingresar al portal de la Rama Judicial (www.ramajudicial.gov.co), entrar al enlace de carrera judicial y acceder al software CARJUD APP. Allí deberán seleccionar un único cargo al que quieren aspirar, diligenciar el formulario, registrar un correo electrónico válido y adjuntar en PDF los documentos exigidos: cédula, título profesional, certificaciones de experiencia, declaración juramentada de no inhabilidades y otros soportes. Una vez la inscripción se haya completado, el sistema enviará un correo de confirmación. En caso de querer cambiar el cargo, se podrá hacer únicamente dentro del periodo oficial de inscripciones.

Cargos

Las vacantes que están abiertas son para todos los cargos del aparato judicial: magistrados de Tribunal Superior, magistrados de Tribunal Administrativo, magistrados de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, consejeros seccionales de la Judicatura, y una amplia oferta de jueces de Circuito, jueces Municipales, jueces Promiscuos, jueces penales, civiles, laborales, de familia, administrativos. También hay vacantes para jueces especializados en restitución de tierras, responsabilidad penal adolescente, justicia y paz y extinción de dominio. Cada cargo exige requisitos distintos, como experiencia profesional mínima de entre 3 y 10 años según la categoría.

Sueldos estimados por cargo

Aunque el documento con el que se convoca al concurso no especifica los salarios, sí señala que el pago para cada puesto se calcula con el régimen salarial vigente de la rama judicial. Según las asignaciones de 2025, un magistrado de tribunal gana entre COP 18 y 20 millones mensuales, un consejero seccional alrededor de COP 17 millones, un juez de circuito entre COP 12 y 14 millones, y un juez municipal entre COP 8 y $10 millones, dependiendo de la categoría y la zona.

Pruebas y requisitos

Las pruebas contempladas en el proceso son de conocimientos, competencias, aptitudes y habilidades, calificadas sobre 1.000 puntos. Para pasar, cada aspirante debe obtener al menos 800 para continuar. Quienes las superen serán citados al Curso de Formación Judicial Inicial, también eliminatorio, que estará a cargo de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. De allí, quienes aprueben, podrán avanzar a las pruebas psicotécnicas y luego a la etapa clasificatoria que define el puntaje final.

