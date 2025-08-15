No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial

Abren indagación previa contra Cancillería por residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua

La Procuraduría adelantará inspecciones en las instalaciones de Migración Colombia y otros trámites o procedimientos surtidos desde la Cancillería o la Embajada de Colombia en Nicaragua.

Redacción Judicial
15 de agosto de 2025 - 06:41 p. m.
Contra Carlos Ramón González pesa una circular roja de la Interpol.
Foto: EFE - Alexa Rochi
La Procuraduría General acaba de abrir una indagación previa en contra de funcionarios por determinar del Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería), quienes, al parecer, habrían colaborado para que Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, obtuviera residencia en Nicaragua, en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd).

Las acciones fueron iniciadas por la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público, a raíz de quejas y denuncias de medios de comunicación que alertaron sobre la residencia de González y la posible estadía de exfuncionario del gobierno de Gustavo Petro en ese país. Todo eso, a pesar de tener una orden de captura y tener circular roja de Interpol.

Lo investiga el Ministerio Público son los trámites y procedimientos para que Carlos Ramón González, obtuviera cédula de residencia, residencia y permiso de ingreso por parte del gobierno de Nicaragua. También, sobre el permiso para el uso del vehículo y la casa oficial de la Embajada de Colombia en Nicaragua.

Dentro de las acciones que se llevarán a cabo por parte del ente de control, para lograr la identificación e individualización de los posibles responsables, la Sala Disciplinaria ordenó decretar pruebas como “la inspección disciplinaria a Migración Colombia y trámites o procedimientos surtidos desde la Cancillería o la Embajada de Colombia en Nicaragua para el otorgamiento por parte del gobierno de Nicaragua de la cédula de residencia al exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

