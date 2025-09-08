Abren indagaciones por disparos de la Armada a lancha de alcaldesa de Mosquera (Nariño)

Imagen de referencia. Versiones preliminares indican que la embarcación oficial de la Alcaldía no habría notificado su desplazamiento y al parecer se movilizaban en un horario no permitido. Foto: Alcaldía de Mosquera

La Fiscalía y la Procuraduría iniciaron las averiguaciones para llegar al fondo de lo ocurrido en la madrugada de este lunes 8 de septiembre, en la que integrantes de la Armada dispararon contra una embarcación en la que se movilizaba la alcaldesa de Mosquera (Nariño), Karen Pineda; y seis personas más. En los hechos, murió Luis Fernando Sánchez, uno de los asesores de la política; y resultó herido uno de sus escoltas.

De acuerdo con información conocida por este diario, el ente investigador ya abrió una noticia criminal por los hechos e inició una indagación para establecer si fue o no una muerte violenta. Asimismo, el Ministerio Público, ordenó una indagación disciplinaria por el presunto incumplimiento de los protocolos para el uso de la fuerza.

Los hechos que son materia de investigación ocurrieron en a las 4:00 a.m. de este lunes. De acuerdo con el secretario de gobierno de Nariño, Freddy Gámez, el ataque se dio en medio de circunstancias confusas: “La Armada hace unos disparos a la embarcación de la alcaldesa y ahí resulta una persona herida, que es la persona que le guarda la seguridad a la alcaldesa, y una persona también fallece en los hechos. Nosotros lamentamos esta situación y hemos estado en permanente comunicación con el Ejército Nacional, con la Brigada, con el coronel de la Marina para tener claridad sobre estas situaciones”.

El Presidente Gustavo Petro, a través de sus redes sociales, indicó que “el incumplimiento de los protocolos de seguridad, hizo disparar al guardia en el retén oficial en Tumaco y tuvo este lamentable desenlace”.

Según versiones preliminares, la embarcación de la Alcaldía no habría notificado su desplazamiento a las autoridades correspondientes y se movilizaba en un horario restringido para la navegación por baja visibilidad y por temas de seguridad.

