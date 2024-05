Abren investigación al concejal Julián Forero por caso de usted no sabe quién soy yo

El altercado se presentó en la Av. 68 con calle 13, en Bogotá. Foto: Archivo Particular

La Procuraduría General abrió una investigación disciplinaria en contra del concejal de Bogotá, Julián Forero, por un típico caso de usted no sabe quién soy yo. Los hechos datan de febrero pasado, cuando el funcionario público quedó en evidencia discutiendo con personal de tránsito de la capital.

Le puede interesar: Colombia podría tener una justicia restaurativa, terapéutica y al estilo americano

En el video, aunque no es claro el motivo por el cual los funcionarios detuvieron a Forero, el concejal grita frases como: “usted no sabe a quién para” o “cómo usted no sabe con quién fue gamín”. Previamente, le solicitó a los patrulleros que lo llamaran “señor concejal”.

Estas son las imágenes:

"Las lumbreras" que hay en en Concejo de Bogotá, en otro capítulo de usted no sabe quien soy yo👇



El Concejal Julián Forero "Fuchi" no le gustó que la Policía le pidió papeles en la Avenida 68 e incluso trató mal a los agentes "No sabe a quién paró". pic.twitter.com/xYhh5XGyq0 — Juan Camilo (@JUANCAELBROKY) February 24, 2024

El ente disciplinario está verificando las circunstancias de modo y lugar en las que los funcionarios públicos decidieron interpone un comparendo por $1 millón al concejal Forero. Asimismo, verificar si el cabildante irrespetó y usó palabras descalificantes contra los agentes.

Lea también: “La Fiscalía ha torpedeado investigaciones”, denuncian en caso de fiscal Paternina

“La Procuraduría Primera Distrital investiga la ocurrencia de la conducta que se divulgó en los diferentes medios de comunicación y así, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria”, concluyó el ente disciplinario.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.