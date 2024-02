Abren investigación formal en contra de Miguel Polo Polo por injuria y calumnia

Miguel Polo Polo será investigado por los delitos de injuria y Calumnia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal en contra del Representante a la Cámara, Miguel Polo Polo. En el caso se investigarán los presuntos delitos de injuria y calumnia, debido a un tweet en el que el congresista vinculaba al exsenador Gustavo Bolívar con el supuesto financiamiento de la primera línea, entre otros hechos. Por este motivo fue citado a rendir indagatoria.

El mensaje publicado por Polo Polo, el 23 de agosto del año pasado, señalaba al entonces candidato a la alcaldía de Bogotá por el Pacto Histórico, como supuesto responsable de dos suicidios de extrabajadores que tuvo el senador, además del financiamiento previamente mencionado.

La Sala tomó esta decisión luego de estudiar una denuncia presentada por el exsenador Bolívar, pues consideró que la publicación podría haber vulnerado los derechos a la honra y el buen nombre del exsenador Bólivar. El alto tribunal informó que podría contener “un señalamiento injurioso y a partir de hechos que serían falsos”.

Aunque Bolívar y Polo Polo trataron de llegar a un acuerdo, en septiembre del año pasado, no lograron conciliar. A la salida de la diligencia, el representante a la Cámara acusó al gobierno del presidente Gustavo Petro de tener como “deporte” denunciarlo, pues no habrían logrado que saliera del congreso. Además, agrego que Bolívar no habría presentado ninguna prueba contundente en su contra.

