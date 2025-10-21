Absolución a Álvaro Uribe: Las frases claves del Tribunal Superior de Bogotá

Expresidente Álvaro Uribe Vélez en los juzgados de Paloquemao en Bogotá. Foto: Óscar Pérez

En la audiencia de segunda instancia que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, el Tribunal Superior de Bogotá revisó a fondo los argumentos de la sentencia emitida por la jueza Sandra Heredia quien, en primera instancia, condenó al exmandatario a 12 años de prisión domiciliaria.

En el fallo del Tribunal, de más de 700 páginas, los magistrados Manuel Antonio Merchán y Alexandra Ossa concluyeron que la Fiscalía no acreditó que Uribe hubiera actuado como determinador del...