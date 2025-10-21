Logo El Espectador
Judicial
Absolución a Álvaro Uribe: Las frases claves del Tribunal Superior de Bogotá

Con un fallo que marca un nuevo capítulo en uno de los procesos judiciales más mediáticos del país, el Tribunal Superior de Bogotá desmontó punto por punto la condena impuesta por la jueza Sandra Heredia el 28 de julio pasado contra el expresidente en primera instancia.

Redacción Judicial
21 de octubre de 2025 - 09:30 p. m.
Expresidente Álvaro Uribe Vélez en los juzgados de Paloquemao en Bogotá.
Foto: Óscar Pérez

En la audiencia de segunda instancia que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, el Tribunal Superior de Bogotá revisó a fondo los argumentos de la sentencia emitida por la jueza Sandra Heredia quien, en primera instancia, condenó al exmandatario a 12 años de prisión domiciliaria.

En el fallo del Tribunal, de más de 700 páginas, los magistrados Manuel Antonio Merchán y Alexandra Ossa concluyeron que la Fiscalía no acreditó que Uribe hubiera actuado como determinador del...

Por Redacción Judicial

@HerbólogaRaquel(46037)Hace 24 minutos
Qué asco. Cuánto pagarían o con qué amenazarían o qué prebenda les mostrarían para tal canallada?
