Absolución no cerró caso del Palacio de Justicia: claves del juicio a Plazas Vega en EE. UU.

Alfonso Plazas Vega vive en Estados Unidos, por eso la demanda civil en su contra fue aceptada por la justicia de ese país. Foto: EL ESPECTADOR - CRISTIAN GARAVITO

Luis Alfonso Plazas Vega, el coronel retirado del Ejército que participó la retoma del Palacio de Justicia en Bogotá durante los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985, tendrá que responder ante la justicia de Estados Unidos por su presunta participación en la tortura y ejecución extrajudicial del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas, víctima de los hechos que se desataron tras la toma armada de la cúpula de la justicia por parte de la guerrilla del M-19.

El exmilitar fue llamado a juicio y a partir del próximo 8 de septiembre tendrá que...