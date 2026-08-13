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Absolución no cerró caso del Palacio de Justicia: claves del juicio a Plazas Vega en EE. UU.

El coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, uno de los altos mandos que estuvo al frente de la retoma militar del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, enfrenta una demanda civil en ese país por la tortura y ejecución extrajudicial del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas. Las tres hijas del jurista buscan lo que no encontraron en la justicia de Colombia: justicia.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
13 de agosto de 2026 - 12:11 p. m.
Alfonso Plazas Vega vive en Estados Unidos, por eso la demanda civil en su contra fue aceptada por la justicia de ese país.
Alfonso Plazas Vega vive en Estados Unidos, por eso la demanda civil en su contra fue aceptada por la justicia de ese país.
Foto: EL ESPECTADOR - CRISTIAN GARAVITO

Luis Alfonso Plazas Vega, el coronel retirado del Ejército que participó la retoma del Palacio de Justicia en Bogotá durante los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985, tendrá que responder ante la justicia de Estados Unidos por su presunta participación en la tortura y ejecución extrajudicial del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas, víctima de los hechos que se desataron tras la toma armada de la cúpula de la justicia por parte de la guerrilla del M-19.

El exmilitar fue llamado a juicio y a partir del próximo 8 de septiembre tendrá que...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
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