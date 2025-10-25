Logo El Espectador
Judicial
Primera y segunda instancia: dos visiones irreconciliables sobre el caso Uribe 

El Tribunal Superior de Bogotá tumbó la condena contra el expresidente por fraude procesal y soborno en actuación penal. El Espectador revisó 2.285 páginas de las dos sentencias para entender por qué los jueces llegaron a conclusiones opuestas sobre los mismos hechos y testigos. 

Redacción Judicial
26 de octubre de 2025 - 03:00 a. m.
¿Por qué dos instancias de la justicia tomaron decisiones tan diferentes? Aquí le explicamos las razones.
Foto: EFE - STR

Por Redacción Judicial

Arkanos(kwupp)Hace 37 minutos
Esto no ha terminado: será condenado en casación, en la CS, de donde huyó como rata de alcantarilla...🐀💩🔥🩸
JORGE HERNANDO DIAZ VALDIRI(3962)Hace 57 minutos
CAMBIO$ POSICIÓN$ TRIBUNAL$
Alvaro del Campo Parra Lara(08707)Hace 1 hora
La sentencia del tribunal ha definido claramente entre hacer justicia objetiva como la ejercida por la juez de primera instancia y hacer política con la justicia como la hecha por el tribunal.
