Primera y segunda instancia: dos visiones irreconciliables sobre el caso Uribe 

¿Por qué dos instancias de la justicia tomaron decisiones tan diferentes? Aquí le explicamos las razones. Foto: EFE - STR

Siete años, cuatro fiscales, dos procuradores, más de tres magistrados de tribunal, tres juezas penales de Bogotá, ocho magistrados de la Corte Suprema de Justicia y más de 3.857 páginas de decisiones de la justicia después, esta semana el expediente contra Álvaro Uribe Vélez llegó a una fase trascendental. El expresidente, acusado por la Fiscalía y condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, fue absuelto en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá. Una decisión sin...