Absueltos director y exdirector de Justicia Penal Militar en caso de ley de cuotas

La Procuraduría había suspendido a José Reyes Rodríguez Casas y Fabio Espitia Garzón por, supuestamente, no haber cumplido con la obligación de tener un 30% de mujeres en cargos decisorios de la jurisdicción. Foto: Justicia Penal Militar y Policial

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El director de la Justicia Penal Militar, José Reyes Rodríguez Casas, y el exdirector, Fabio Espitia Garzón, fueron absueltos en un proceso disciplinario que se adelantaba en su contra por, supuestamente, haber incumplido con la ley de cuotas en la entidad. En medio de las investigaciones, el ente investigador suspendió por cinco meses a Reyes.

Según la ley de cuotas, en las entidades del sector público debe haber el 30% de los cargos de máximo nivel decisorio (MND) y otros niveles decisorios (OND) deben ser ocupados por mujeres. El propósito de la medida es para garantizar su participación en la administración pública en condiciones de igualdad de género.

En diciembre del año pasado, la Procuraduría determinó que el directivo y exdirectivo eran responsables por el incumplimiento de las normas y los sancionó. En el caso de Reyes, fue suspendido por cinco meses. Sin embargo, en el fallo de segunda instancia, el Ministerio Público determinó que ni Reyes, ni Espitia, incumplieron con la ley de cuotas.

El ente de control encontró que los nombramientos de los cargos para cumplir con a ley de cuotas no depende solamente de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar. Según la Procuraduría, también es responsabilidad de la Presidencia de la República, que puede entregar cargos de esa jurisdicción.

Por esa razón, el Ministerio Público dijo que no había cómo demostrar la responsabilidad de Reyes y Espitia en la entrega de cargos y el incumplimiento de la ley de cuotas. Por eso, el ente de control determinó que “no puede sostenerse la responsabilidad disciplinaria por la supuesta comisión de la falta”.

Para la Procuraduría, “no existió una infracción atribuible al Director General de la Unidad, relacionada con el incumplimiento de la cuota de género en los empleos de la entidad”. Igualmente, el fallo resalta que “no resulta procedente imponer una obligación de cumplimiento a una sola autoridad cuando existe una competencia compartida”.

Ante esos argumentos, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de la Procuraduría levantó la sanción impuesta a Reyes y a Espitia y en su lugar absolvió definitivamente a los directivos de la Justicia Penal Militar.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.