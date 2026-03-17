Absuelven a hombre señalado de hostigar a vicepresidenta Francia Márquez por redes sociales

El juez que definía el caso consideró que las más de 20 publicaciones hechas por Armando Luis Angulo Paternina no promovían ataques contra la política. Foto: EFE - Presidencia de Colombia

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En la tarde de esta martes, Armando Luis Angulo Paternina, un hombre a quien se le investigaba por supuestamente haber hostigado a la vicepresidenta Francia Márquez a través de redes sociales, fue absuelto. De acuerdo con el juez del caso, las publicaciones que hizo entre 2023 y 2024, no promovían ataques de otras personas contra la funcionaria del gobierno de Gustavo Petro.

Angulo Paternina publicó en esos años al menos 26 mensajes en X (antes Twitter), en contra de la vicepresidenta Márquez, incluyendo publicaciones racistas. Sin embargo, durante la audiencia de este martes, el juzgado definió que aunque fueron comentarios hirientes y ofensivos, no había piso jurídico para condenar al hombre.

Según explicó el juez, la Fiscalía no pudo comprobar que esos mensajes tuvieran la finalidad de hostigar a la vicepresidenta. Tampoco, señaló el juzgado, se probó que promovieran que otras personas la atacaran.

Aunque esos mensajes podrían constituir una injuria en contra de la vicepresidenta, no cumple con lo suficiente para ser un acto de discriminación. Por eso, decidió absolverlo.

Desde la defensa de la vicepresidenta ya aseguraron que esperan a la debida notificación de la decisión de primera instancia para apelarla y buscar que una instancia superior la revise y condene a Angulo Paternina.

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