Abuso sexual en la iglesia: este es el proyecto que busca garantizar justicia a las víctimas

En la Cámara de Representantes ya amina un proyecto de ley para crear una comisión de “Investigación para el Esclarecimiento de la Verdad y la reparación integral a las víctimas de delitos de abuso sexual en contextos clericales y religiosos”.

En mayo de este año, la Corte Constitucional determinó que la iglesia Católica no podría ocultar información sobre casos de pederastia a los periodistas que buscaran sacar la verdad de los abusos a la luz. Esa victoria judicial no fue solo para la prensa, sino para las víctimas del clero, incluso para algunas que durante años, por vergüenza o temor, guardaron silencio sobre lo que les había pasado. Sin embargo, el espaldarazo del alto tribunal no representaba una solución definitiva o garantía de justicia, verdad y reparación para quienes...