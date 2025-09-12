No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial
Abuso sexual en la iglesia: este es el proyecto que busca garantizar justicia a las víctimas

En la Cámara de Representantes ya camina un proyecto de ley para crear una comisión de “Investigación para el Esclarecimiento de la Verdad y la reparación integral a las víctimas de delitos de abuso sexual en contextos clericales y religiosos”. Así esperan que funcione el órgano para atender los casos.

Jhordan C. Rodríguez
Jhordan C. Rodríguez
13 de septiembre de 2025 - 12:38 a. m.
En la Cámara de Representantes ya amina un proyecto de ley para crear una comisión de “Investigación para el Esclarecimiento de la Verdad y la reparación integral a las víctimas de delitos de abuso sexual en contextos clericales y religiosos”.
En mayo de este año, la Corte Constitucional determinó que la iglesia Católica no podría ocultar información sobre casos de pederastia a los periodistas que buscaran sacar la verdad de los abusos a la luz. Esa victoria judicial no fue solo para la prensa, sino para las víctimas del clero, incluso para algunas que durante años, por vergüenza o temor, guardaron silencio sobre lo que les había pasado. Sin embargo, el espaldarazo del alto tribunal no representaba una solución definitiva o garantía de justicia, verdad y reparación para quienes...

Jhordan C. Rodríguez

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
Jorge López(60581)Hace 9 minutos
Entre Epstein y el Vaticano se pelean el primer lugar en trata de personas y abuso de menores
Aldemar(14308)Hace 51 minutos
Ya es hora de las victimas!
