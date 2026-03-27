Accidente aéreo en Putumayo: 63 de las 69 víctimas fueron identificadas por Medicina Legal

Solo seis de las 69 víctimas mortales del accidente del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana hacen falta por ser identificados. En la tarde de este viernes 27 de marzo, Medicina Legal confirmó que las otras 63 personas ya fueron completamente identificadas y se adelanta el proceso de entrega a sus familias.
"Los seis cuerpos de víctimas que faltan por identificar se encuentran en proceso de cotejo de muestras genéticas ya tomadas a los familiares. El Instituto continuará trabajando para avanzar en los procesos de identificación garantizando el rigor técnico, respeto por la dignidad humana y acompañamiento institucional a sus familiares", dice el más reciente comunicado.
En el mismo documento, Medicina Legal agradeció a “las autoridades y entidades que acompañaron este proceso; a los equipos forenses y servidores del Instituto que con el ejercicio de sus funciones evidenciaron el compromiso del Instituto con el país en el cumplimiento de nuestra misión”.
Según dijo el instituto, todas las víctimas identificadas hasta hoy son:
- Villota Guevara Ariel Leonardo
- Fernández Camargo Jaime Alexander
- Otavo Yaima Yeferson Fabian
- Moreno Chavez Andrés Javier
- Morales Rumbo Jorge Luis
- Martínez Varón Marco Tulio
- Quintero Aquite Juan Ernesto
- Blanco Hernández Luis Eduardo
- Herrera López Mateo
- Noreña Andica Luis Andrés
- Solis Torres Jaider Alexis
- Pérez Torres Benjamín Esteban
- González Herrera Julián David
- González Hernández Luis Eduardo
- Baza Tordecilla Cristian Camilo
- Pinzon Reyes Jhonathan Stid
- Rojas Velandia Natalia
- Guerra Almeida Rafael Santos
- Chiquillo Miranda Jesús Enrique
- Arias Pérez Daniel Esteban
- Tordecilla Warnes Arley Camilo
- Contreras Astroza Cristian Camilo
- Mena Hurtado Jeison
- Narvaez Vargas Jesús Antonio
- Ramírez Mejia Alejandro José
- Ocampo Tenorio Giovanny
- Hernández Hernández Jesús Eduardo
- Pérez Ramírez José Alfredo
- Moreano Canticus Anderson Steven
- Amador Pinilla Juan Pablo
- Vargas Silva Romer
- Arias Pérez Santiago Andres
- Montánchez Arnulfo Gildardo
- Diaz Reyes Leandro
- Varón Reyes Hugo Mario
- Libreros Tarapuez Jhon Jairo
- Obando Rengifo Edier Enrique
- Cruz Vargas John Fader
- Otavo Tique Wilson Daniel
- Argel Villadiego Camilo Andrés
- López Orozco Luis Antonio
- Tabaco Franco Carlos Andrés
- Mendoza Caicedo José Marco
- Chaverra Romaña Juan Sebastián
- Moran Viteri Jarvi Dabian
- Pertuz Martínez Urbano Junior
- Muñoz Ceron Deimer Alexis
- Giraldo Beltran Carlos Andrés
- Dizu Morano Eyder Yobany
- Méndez Torres Javier Fernando
- Moreno Rodriguez Fabian Andrés
- Marino Saavedra José Esteban
- De La Cruz Gutiérrez Carlos Elías
- Cespedes Arias Julián David
- Oscar Favian Romero Silva
- Espejo Diaz Brayan
- Ovallos Lozano Juan Camilo
- Rincón Machado Jairo Andrés
- Jiménez Clavijo Brandon Leonel
- Navarro Rangel Janier Andrés
- Petevi Pantoja Wilmer Olegario
- Morales Torres Ederxander
- Cabrera Bustos Yeiner
Para atender la tragedia, Medicina Legal dispuso 12 equipos forenses interdisciplinarios, conformados por “57 funcionarios entre médicos forenses, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo, quienes trabajaron de manera articulada para realizar los procedimientos de abordaje, identificación y posterior entrega digna de los cuerpos a sus familiares”.
