Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Acercamientos con “Papá Pitufo” reabren debate por usurpación de poderes en gobierno Petro

Dos audios tienen al Gobierno en el centro de un nuevo escándalo. En el medio quedó el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, quien sostuvo acercamientos con el abogado de alias “Papá Pitufo”, en los que le habría hecho ofrecimientos jurídicos. Expertos hablan sobre una posible extralimitación de funciones en la inteligencia estatal.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
07 de abril de 2026 - 11:04 a. m.
Acercamientos con “Papá Pitufo” reabren debate por usurpación de poderes en gobierno Petro
Acercamientos con “Papá Pitufo” reabren debate por usurpación de poderes en gobierno Petro
Foto: Archivo Particular

Cuando el país apenas arrancaba a entender los alcances y el poder de un hombre llamado Diego Marín Buitrago en febrero de 2025, el presidente Gustavo Petro autorizó una misión especial al jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus: que hiciera todo lo que estuviera a su alcance para lograr que ese hombre, conocido en el mundo criminal como “Papá Pitufo”, volviera a Colombia para que le contara a la justicia cómo habría consolidado una de las redes de corrupción más grandes de los últimos años y sus vínculos con...

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Papá Pitufo

Gobierno Petro

Jorge Lemus

Dirección Nacional de Inteligencia

DNI

Diego Marín

Contrabando

Gustavo Petro

Gobierno Nacional

Corrupción

Paz Total

Ley de Paz Total

Luis Felipe Ramírez

Abogado Papá Pitufo

Extralimitación de poder

PremiumEE

 

Diana cp(85842)Hace 5 minutos
Todo lo de Petro es corrupción y cochinada
Diana cp(85842)Hace 5 minutos
Todo lo de Petro es corrupción y cochinada
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.