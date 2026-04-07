Acercamientos con “Papá Pitufo” reabren debate por usurpación de poderes en gobierno Petro Foto: Archivo Particular

Cuando el país apenas arrancaba a entender los alcances y el poder de un hombre llamado Diego Marín Buitrago en febrero de 2025, el presidente Gustavo Petro autorizó una misión especial al jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus: que hiciera todo lo que estuviera a su alcance para lograr que ese hombre, conocido en el mundo criminal como “Papá Pitufo”, volviera a Colombia para que le contara a la justicia cómo habría consolidado una de las redes de corrupción más grandes de los últimos años y sus vínculos con...