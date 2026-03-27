Acoso en medios: Fiscalía activa grupo especial por recibir más de 50 denuncias en tres días

Fiscalía crea Grupo de Tareas Especiales para atender violencias contra periodistas en medios de comunicación Foto: Archivo Particular

En menos de 72 horas, la Fiscalía recibió más de 54 correos electrónicos con denuncias de mujeres que han sido violentadas en las salas de redacción del país, en los juzgados, en las empresas y en el lugar que se supone debería ser el más seguro: su propio hogar. Luego de que se conocieran los casos de mujeres que han sido acosadas sexualmente presuntamente por presentadores de noticias y otros personajes al interior de los medios de comunicación, en redes sociales, mujeres periodistas comenzaron a documentar sus vivencias, y las de otras...