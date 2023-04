Aida Merlano se declaró inocente de haberse fugado de las autoridades en 2019 Foto: El Espectador - José Vargas

Tras su deportación al país el pasado mes de marzo, la excongresista Aida Merlano reapareció en los estrados judiciales. Esta vez, para ser imputada por el delito de fuga de presos, por haberse escapado de las autoridades en 2019, cuando se lanzó del segundo piso de un centro médico en el norte de Bogotá, mientras cumplía con una cita odontológica. Merlano se declaró inocente, a pesar de que ha confesado públicamente que huyó para proteger su vida.

Esta decisión la tomó la excongresista, según le contó a El Espectador el abogado defensor, Miguel Ángel del Río, porque pretende negociar un preacuerdo con la Fiscalía. Por estos hechos, dos personas están condenadas, entre ellas, su hija Aida Victoria Merlano.

La cinematográfica fuga de la que fue protagonista Merlano ocurrió el 1 de octubre en 2019. En la tarde de ese día, la política conservadora fue trasladada por varios guardias del Inpec, desde la cárcel el Buen Pastor de Bogotá donde se encontraba recluida cumpliendo una pena por delitos electorales, para asistir a una cita odontológica de un diseño de sonrisa. La exsenadora, una vez fue atendida, se lanzó de un segundo piso por la ventana, agarrada de una cuerda roja. Cayó al andén, se subió a una moto y, desde ese entonces, no se volvió a saber de su paradero, sino hasta enero de 2020, cuando fue recapturada en Venezuela.

Inicialmente, la Fiscalía manejó la hipótesis de que su hija, Aida Victoria Merlano, el odontólogo, Javier Cely, y el excapitán del Inpec, David Alexander Álvarez la ayudaron a escapar. Esa versión se mantuvo hasta septiembre del año pasado, cuando los procesos tomaron rumbos diferentes. El odontólogo fue absuelto de toda culpa, mientras que Aida Victoria fue condenada a siete años de prisión. La Fiscalía logró probar que ella usó a su hermano menor de edad para ayudar a escapar a su mamá. Por su parte, el excapitán fue sentenciado a 15 años de prisión por los delitos de favorecimiento de fuga y prevaricato por acción.

Luego de su fuga y desde Venezuela, la excongresista prendió el ventilador y salpicó a empresarios y políticos que, a su juicio, tuvieron que ver con su escape. Esto lo hizo durante una audiencia de un caso contra su hija. La excongresista relató que, antes de salir de la cárcel, se puso una faja y debajo de ella se envolvió la cuerda con la que huyó. “Nunca le solicité ningún tipo de ayuda”, dijo Merlano refiriéndose al odontólogo.

Sobre los efusivos abrazos que se ven en los videos, previo a su fuga, libró de toda culpa a sus hijos: “Antes de la despedida, yo me la pasé casi todo el tiempo llorando mientras él (odontólogo) me hacía el tratamiento en la boca y mi hijo me acariciaba la mano. El gesto de abrazarme fue un gesto solidario y me dijo que me aferrara a la virgen y creyera en Dios que él todo lo podía”, dijo en medio de la diligencia.

Merlano explicó, además, que una vez llegó al consultorio, dejó la soga roja en la caneca de la basura del consultorio y que solía estar pendiente de los movimientos de Cely, quien se acercaba para botar los residuos durante la consulta. “Si él llevaba la basura al tarro, se iba a dar cuenta de que había una cuerda adentro del tarro de la basura, por eso yo me apresuré y le dije: tranquilo doctor yo se la boto y se la arrebaté (la bolsa) prácticamente de las manos y simulé que la iba a botar, pero la escondí en mi camisa mientras él volteaba a otro lado y yo me deshacía de esa basura”.

Desde su retorno al país, la excongresista condenada Aida Merlano Rebolledo ya ha estado envuelta en escándalos. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) reportó que el 24 de marzo pasado, golpeó a una funcionaria de cuerpo de custodia y vigilancia, durante un procedimiento de revista en el que le fue decomisado un celular.

