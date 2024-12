Alberto Merlano responde sobre “jugadita” que lo acercaría a cúpula de Ecopetrol

Exgerente de la empresa de Acueducto de Bogotá y cercano a la familia presidencial.

Alberto Merlano Alcocer, cercano a la primera dama, Verónica Alcocer, y al presidente Gustavo Petro, habló sobre las movidas que se estarían haciendo desde la Casa de Nariño y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para acercarlo a la presidencia de Ecopetrol, como reveló este diario hace unos días. En sus declaraciones, Merlano negó que estar buscando la presidencia de la petrolera, pero no descartó aceptarla en caso de que se la ofreciera el jefe de Estado.

El hombre cercano al presidente Petro dijo en medios de comunicación este jueves que sí es cierto que le pidió a la SIC que revisara una vez más la sanción que le impuso durante la alcaldía de Gustavo Petro por haber violado el régimen de la libre competencia, al no haber permitido que empresas privadas compitieran en el modelo del cambio de basuras de Bogotá. Negó que se tratara de una estrategia para despejar el camino hacia la presidencia de Ecopetrol y que solo lo hizo para que le levantaran la sanción que tiene hace más de una década.

Según su versión, le pidió a la SIC desde septiembre que tumbara la sanción en su contra, argumentando principio de igualdad, pues la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, dice él, revisó la sanción contra el presidente Petro y la echó abajo. Señaló que desconoce cualquier movida que se pueda estar adelantando y que haya llevado a la renuncia de dos de los mejores funcionarios de la SIC que revisaban su caso: Alexánder Sánchez y Grenfieth Sierra.

De acuerdo con la información revelada por El Espectador sobre el caso de Merlano Alcocer, la renuncia de los dos funcionarios de la SIC se dio por una presunta movida irregular que buscaría favorecer al cercano al presidente. La “jugadita” sería que sin sanción de la SIC sobre Merlano, el presidente Petro le queda el camino libre para ubicarlo sin problema en la presidencia de Ecopetrol, en reemplazo de Ricardo Roa.

Aun así, Merlano Alcocer niega que sele haya ofrecido la presidencia de Ecopetrol y que la esté buscando. Pero, dijo que no descarta asumirla si el jefe de Estado se la ofrece. Dijo además que Ricardo Roa no sabe hasta el momento de supuestas intenciones de Petro de moverlo de la cúpula de la petrolera. Agregó que en caso de que lo perfilen para ese cargo, la sanción que tiene no lo inhabilitaría para tomar las riendas de Ecopetrol.

