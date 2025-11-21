Alcalde de Chimichagua (Cesar), secuestrado en Soacha (Cundinamarca), fue rescatado

El alcalde de Chimichagua (Cesar), había sido secuestrado en Soacha. Pedían COP 100 millones por su liberación. Foto: Policía

José David Rocha Quintero, alcalde de Chimichagua (Cesar), secuestrado el pasado 19 de noviembre, fue rescatado en un operativo del Gaula de la Policía en Soacha (Cundinamarca). Por su liberación, los secuestradores pedían COP 100 millones.

De acuerdo con las primeras informaciones que se tienen de la operación, cinco adultos fueron capturados y un menor de edad fue aprehendido. Las autoridades señalan que estas personas habrían participado en el plagio del alcalde.

El secuestro de Rocha Quintero se dio cuando viajó a Bogotá el pasado miércoles, al parecer, para adelantar una negociación de maquinaria a bajo costo. Las charlas sobre el supuesto negocio se adelantaron en un parqueadero ubicado en el barrio La Unión, en Soacha. Al llegar al lugar, el alcalde fue secuestrado.

A las pocas horas de estar en poder de los captores, familiares y colaboradores de Rocha Quintero recibieron llamadas en las que él mismo pedía que le enviaran COP 100 millones, pero sin decir para qué. Por la falta de argumentos para pedir el dinero, la familia sospechó e interpuso una denuncia ante el Gaula de la Policía.

Los investigadores finalmente lograron ubicar la dirección del parqueadero donde el alcalde Rocha Quintero permanecía retenido. Al lugar llegó un equipo operativo, que ingresó rápidamente al sitio y rescató al mandatario sin que sufriera ningún tipo de lesión.

En el parqueadero fueron capturados dos hombres, quienes lo vigilaban. En simultáneo, ciudadanos del sector alertaron a los uniformados, señalando que otras personas habían escapado por el techo del establecimiento, pero fueron encontrados y capturados.

En la operación también se incautó un arma de fuego, cinco cartuchos calibre 38, cinco celulares y 18 cartuchos de fusil calibre 5.56.

