Alcalde de Morales y su escolta fueron liberados tras ser secuestrados en una vía del Cauca

Oscar Guachetá, alcalde de Morales (Cauca), y un integrante de su esquema de seguridad fueron liberados en la madrugada de este 11 de febrero tras ser secuestrados por hombres armados en la vía Panamericana, entre Popayán y Cali.

La operación de rescate fue adelantada por uniformados de la Tercera División del Ejército, en coordinación con el Gaula Militar y la Policía Nacional. Las víctimas fueron ubicadas en en zona rural del municipio de Caldono.

#AEstaHora | Tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 7 de la #Brigada29, el @GaulaMilitares, con el apoyo del Grupo Liviano de Caballería N.° 8 y en coordinación con la @PoliciaColombia, lograron la liberación del alcalde del municipio de Morales, #Cauca, y de un integrante… pic.twitter.com/UpFXIjCfUX — Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) February 11, 2026

“Una vez conocido el caso, se activaron de manera inmediata los dispositivos de búsqueda y localización, lo que permitió ejercer presión operacional sobre la zona y frustrar la intención criminal de, al parecer, un grupo armado ilegal. Las dos personas se encuentran a salvo y en buenas condiciones de salud”, señaló la Tercera Brigada del Ejército a través de su cuenta de X.

El alcalde de Morales regresaba de Bogotá, tras adelantar una serie de reuniones en la capital del país para su municipio, y se movilizaba junto a su esquema de seguridad. Las primeras versiones apuntan a que fue interceptado por hombres armados en motocicletas, que dispararon contra la camioneta en la que se movilizaba.

El Espectador conoció que cuatro hombres armados abrieron fuego contra el vehículo y que el conductor tuvo que frenar para evitar que siguieran disparando. El Ejército también señaló que: “Una vez conocido el caso, se activaron de manera inmediata los dispositivos de búsqueda y localización, lo que permitió ejercer presión operacional sobre la zona y frustrar la intención criminal de, al parecer, un grupo armado ilegal”.

La Alcaldía de Morales emitió un comunicado rechazando de manera tajante cualquier acto que atente contra la vida o integridad de las personas: “Rechazamos de manera absoluta todo acto de violencia que atente contra la vida, la integridad y la seguridad de cualquier persona. El Alcalde de Morales, Óscar Yamit Guachetá Arrubla, y su equipo de trabajo fueron víctimas de un ataque hoy, 10 de febrero. Repudiamos totalmente los actos que siembran miedo, desestabilizan la institucionalidad y vulneran la tranquilidad del pueblo moralense”.

El secuestro del alcalde de Morales ocurrió horas después de un hecho similiar en esta misma zona del país. Hacia el mediodía del martes 10 de febrero se reportó el secuestro de la senadora Aida Quilcué en la vía que conduce a Totoró- Inza. Sin embargo, horas más tarde la Guardia Indígena reportó que logró frustar el hecho criminal. Todavía no es claro qué grupos criminales estuvieron detrás de los secuestro del alcalde y la senadora.

