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Alcalde de Villa de Leyva denunció amenazas, al parecer relacionadas con caso de los Solarte

El alcalde encargado de Villa de Leyva, Nicolás Méndez Figueroa, denunció ante la Fiscalía que ha recibido mensajes en los que le advierten que tenga cuidado con sus decisiones, puntualmente relacionadas con Inversiones San Jacinto y la hacienda de la familia Solarte, que fue sancionada con una multa COP 232 millones por infringir normas urbanísticas y ambientales. Es el mismo caso por el cual está llamado a juicio el exalcalde de ese municipio de Boyacá, Víctor Gamboa.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
04 de agosto de 2026 - 02:13 p. m.
Nicolás Méndez Figueroa fue designado alcalde encargado de Villa de Leyva tras la captura de Víctor Gamboa en mayo de 2026.
Nicolás Méndez Figueroa fue designado alcalde encargado de Villa de Leyva tras la captura de Víctor Gamboa en mayo de 2026.
Foto: El Espectador

Ante la Fiscalía General de la Nación fue radicada una denuncia penal por parte del alcalde encargado de Villa de Leyva, Nicolás Méndez Figueroa, por presuntas amenazas recibidas mediante mensajes de texto desde que asumió funciones en reemplazo de Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, capturado el pasado 7 de mayo. Según el funcionario, los mensajes intimidantes advierten que tenga cuidado con las decisiones que toma siendo mandatario.

En la denuncia conocida por El Espectador, el funcionario puso en conocimiento de la Fiscalía que el 29 de...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
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