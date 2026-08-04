Alcalde de Villa de Leyva denunció amenazas, al parecer relacionadas con caso de los Solarte

Nicolás Méndez Figueroa fue designado alcalde encargado de Villa de Leyva tras la captura de Víctor Gamboa en mayo de 2026. Foto: El Espectador

Ante la Fiscalía General de la Nación fue radicada una denuncia penal por parte del alcalde encargado de Villa de Leyva, Nicolás Méndez Figueroa, por presuntas amenazas recibidas mediante mensajes de texto desde que asumió funciones en reemplazo de Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, capturado el pasado 7 de mayo. Según el funcionario, los mensajes intimidantes advierten que tenga cuidado con las decisiones que toma siendo mandatario.

En la denuncia conocida por El Espectador, el funcionario puso en conocimiento de la Fiscalía que el 29 de...