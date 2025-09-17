Alcaldesa de Cajibio (Cauca), Diana Carolina Cabanillas, fue enviada a la cárcel

La mandataria es investigada por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público. Foto: Fiscalía

Diana Carolina Cabanillas, alcaldesa de Cajibío (Cauca) fue enviada a la cárcel en medio de una investigación que se adelanta en su contra por tres delitos relacionados con irregularidades en contratos. La mandataria, integrante del Pacto Histórico, fue capturada el pasado 12 de septiembre, cuando salía de las instalaciones de la Alcaldía.

En la audiencia de imputación adelantada este miércoles, la Fiscalía la presentó como la presunta responsable de “las irregularidades detectadas en la contratación de la operación logística para la realización de eventos” en el municipio. De acuerdo con las pruebas, entre el 31 de octubre y el 19 de diciembre de 2024 “la mandataria suscribió con un mismo oferente cuatro contratos de mínima cuantía y uno de menor cuantía, que ascendieron en valor a $280 millones”.

De acuerdo con el ente investigador, con esas acciones la alcaldesa Cabanillas “habría desconocido la obligación de abrir un proceso de selección abreviada y vulnerado los principios de planeación, transparencia y selección objetiva”. Dentro de los contratos que están relacionados con las presuntas irregularidades son los de “Implementación del Sector Comercio, Industria y Turismo Competitivo en el municipio de Cajibío”; y otro, para la celebración del día de la familia campesina del corregimiento de Carmelo.

Por esas razones, la Fiscalía le imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público. Sin embargo, ninguno de los cargos fue aceptado por la política.

El ente investigador le solicitó al juez que ordenara medida de aseguramiento en una prisión, mientras avanzan las pesquisas en contra de Cabanillas. El juez del caso encontró que por uno de los contratos cuestionados en el proceso ameritaba privarla de la libertad en un establecimiento penitenciario.

