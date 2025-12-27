Alertan fallas y retrasos en obra de adecuación del Parque Centenario de Ibagué (Tolima)

Imagen de referencia. El ente de control alertó retrasos e irregularidades en la obra. Foto: Gobernación del Tolima

La Procuraduría alertó sobre las fallas y retrasos que hay en las obras para la adecuación del Parque Centenario de Ibagué. Según el ente de control, el contrato tuvo que ser prorrogado por su poco avance y hay irregularidades en pagos y manejo de escombros.

De acuerdo con el Ministerio Público, las obras solo presentan un avance del 48,89 %, a pesar de que el plazo del contrato venció el pasado 10 de diciembre. Por esa razón, señala la Procuraduría, el contrato tuvo que ser prorrogado por cuatro meses más.

Mediante reuniones con veedurías, colectivos ciudadanos y la comunidad, el ente de control identificó supuestas irregularidades como la ausencia de publicaciones en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II).

De igual manera, el Ministerio Público detectó supuestos incumplimientos en pagos salariales a trabajadores del Consorcio Centenario 2025, así como la reducción en las jornadas de trabajo prometidas de 24 horas diarias. Igualmente, evidenció la existencia de escombros y materiales de construcción que podrían generar un impacto ambiental al ecosistema del parque.

Por otra parte, dentro de las diligencias que adelantó el ente de control se encontraron posibles problemas de seguridad en la zona donde se adelanta la obra. Por eso, la Procuraduría le pidió al comandante de la Policía de Ibagué y al secretario de Gobierno que adelanten las acciones pertinentes.

