Alertan sobre posible libertad de Jaime Saade, feminicida de Nancy Mestre

La joven barranquillera Nancy Mestre fue asesinada por Jaime Saade en 1994. Foto: Univisión

A través de su cuenta de X, el abogado Raúl Romero Del Río alertó sobre la posible libertad del Jaime Saade. Se trata del feminicida Nancy Mestre, quien fue asesinada hace casi 30 años. El condenado criminal, que permanece preso en Brasil, está a punto de ser extraditado a Colombia, pero hay un asunto pendiente por resolver.

El gobierno tiene plazo hasta hoy de responder al vecino país si se compromete a entregar ciertas garantías y condiciones a Saade, quien es ciudadano brasilero y fue capturado en mayo de 2023.

El condenado Jaime Saade puede quedar en libertad si el Estado colombiano no se pronuncia de manera inmediata sobre las garantías y condiciones solicitadas por el @STF_oficial para extraditarlo. ¡ME PREOCUPA! @petrogustavo @PGN_COL pic.twitter.com/7N6FpQC0YO — Raul Rafael Romero Del Rio (@raulrrr4) February 26, 2024

El escollo tiene que ver con que el Supremo Tribunal Federal de Brasil plantea excluir la pena por violación dentro del proceso de extradición, siguiendo la legislación brasileña que ya no considera este cargo porque habría prescrito.

la embajada de Colombia en Brasil, a través del embajador Guillermo Rivera, hizo un llamado urgente al director de Asuntos Jurídicos Internacionales, Juan Carlos Losada, para clarificar si Colombia aceptará las condiciones impuestas por Brasil. De no suceder, Saade podría ser liberado, lo que ha generado alerta tanto en las autoridades colombianas como en la opinión pública.

Saade Cormane fue capturado el pasado 1 de mayo de 2023 en Brasil, meses después de que el Tribunal Supremo Federal de Brasil autorizó su extradición a Colombia, decisión que fue confirmada el pasado mes de octubre.

Aunque había sido condenado en 1996 a 27 años de cárcel por estos hechos, el mismo Tribunal de Barranquilla le rebajó la condena hace algunos meses al estudiar una solicitud de la defensa y concluir que las leyes colombianas sufrieron algunos cambios con el paso de los años por lo que se debía dosificar la pena.

Saade estuvo bajo la lupa de las autoridades colombianas, prácticamente, desde que cometió el crimen. Una fiscal lo llamó a juicio por los delitos de homicidio y acceso carnal violento, pero su familia, en su defensa, afirmaban que Nancy se pudo haber suicidado.

No obstante, las pruebas presentadas en el juicio determinaron que la joven no había accionado un arma de fuego, si no, por el contrario, que fue Saade quien la abusó sexualmente y la mató de un tiro en la cabeza. Con los antecedentes en Colombia, huyó y vivió en Brasil durante todos estos años bajo el nombre de Henrique Dos Santos Abdala, haciéndose pasar por un médico.

