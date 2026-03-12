Alias “Castor”, jefe “Los Costeños”, fue condenado por 95 homicidios en Barranquilla

Alias “Castor” también reconoció su participación en ataques armados que dejaron 38 personas heridas en Barranquilla y Soledad (Atlántico). Foto: Fiscalía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un juez de Barranquilla condenó a 26 años y 4 meses de prisión a Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias “Castor”, jefe del grupo delincuencial “Los Costeños”, tras aceptar su responsabilidad en 95 homicidios ocurridos entre 2014 y 2024.

La justicia aprobó el preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación, en el que alias “Castor” también reconoció su participación en ataques armados que dejaron 38 personas heridas en Barranquilla y Soledad (Atlántico), en medio de disputas violentas con otras estructuras criminales por el control de rentas ilegales en el área metropolitana.

De acuerdo con la investigación adelantada por fiscales de la Delegada para la Seguridad Territorial y de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, alias “Castor” ordenó múltiples acciones sicariales como parte de la confrontación de Los Costeños con otras estructuras delictivas por el control del crimen en el área metropolitana.

El expediente también documentó un hecho ocurrido en 2023, cuando Díaz Collazos habría intimidado a un funcionario de la Fiscalía en represalia por las investigaciones adelantadas contra la organización criminal.

Relacionado: A la cárcel alias “El Castor”, líder de banda Los Costeños deportado de Venezuela

En consecuencia, alias “Castor” fue hallado responsable de los delitos de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, así como fabricación y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, además de amenazas a servidor público.

De acuerdo con la Fiscalía, Díaz Collazos habría creado el grupo “Los Costeños” en 2012 y, desde entonces, presuntamente se convirtió en una pieza clave en la orden de homicidios selectivos, así como en el control del microtráfico y el cobro de extorsiones en la Costa Caribe, especialmente en Barranquilla.

El jefe de “Los Costeños” permanece recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá. El pasado 13 de enero el Ministerio de Justicia de Colombia suspendió temporalmente su traslado a un centro penitenciario de Barranquilla, una medida que se analizaba en el marco de la política de paz urbana del gobierno de Gustavo Petro y de los acercamientos con esa estructura criminal.

La decisión del Gobierno estuvo ligada a la tregua pactada entre Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias “Castor”, y Digno José Palomino Rodríguez, jefe de la banda Los Pepes, dos organizaciones señaladas de controlar actividades como el microtráfico, la extorsión, el sicariato y el tráfico de armas en Barranquilla y su área metropolitana. El cese de hostilidades entre ambas estructuras comenzó el 2 de octubre de 2025 y estaba previsto hasta el 20 de enero.

Lea: Los enredos detrás de la suspensión de traslado de Digno Palomino y “Castor” a Barranquilla

El acuerdo fue planteado como un posible aporte al proyecto de “paz total” del Gobierno, con el objetivo de reducir la violencia derivada de la confrontación entre bandas criminales en la capital del Atlántico. Ante la cercanía del fin de la tregua, el Gobierno reconsideró la posibilidad de autorizar el traslado tanto de alias “Castor” como de Digno Palomino a cárceles en Barranquilla.

Sin embargo, la decisión generó preocupación entre autoridades regionales, que advirtieron que el regreso de los jefes de “Los Costeños” y “Los Pepes” al Atlántico podría reactivar la disputa entre estas organizaciones criminales y provocar un recrudecimiento de la violencia en el departamento.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.