Alias “Dionisio Rayo”: el hombre que heredaría el bloque de “Marlon” tras su muerte en Cauca

Jaime Aguilar Ramírez, conocido como alias “Dionisio Rayo”, es señalado como el cerebro detrás del uso de drones para lanzar explosivos que han dejado víctimas civiles y de la fuerza pública en el sur del país. Foto: Archivo Particular

De las primeras acciones que tomará alias “Iván Mordisco” tras la muerte de alias “Marlon” estará la de asignar un nuevo hombre a la cabeza del bloque Isaías Pardo. De acuerdo con Jorge Mantilla, investigador de conflicto y crimen organizado, el elegido sería Jaime Aguilar Ramírez, conocido como alias “Dionisio Rayo”. Un hombre con más de 40 años en las Farc y señalado como el cerebro detrás del uso de drones para lanzar explosivos que han dejado víctimas civiles y de la fuerza pública en el sur del país. “Aunque alias ‘Marlon’ era el autor...