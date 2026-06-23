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Alias “Dionisio Rayo”: el hombre que heredaría el bloque de “Marlon” tras su muerte en Cauca

La muerte de alias “Marlon” deja libre la cabeza del mayor bloque de las disidencias en el sur del país. Este puesto podría ser ocupado por alias “Dionisio Rayo”, un disidente de vieja guardia y cerebro detrás del salto tecnológico de este grupo armado en el uso de drones. Este es el perfil criminal del hombre que promete liderar la expansión armada en Valle y Cauca.

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Valentina Gutiérrez Restrepo
23 de junio de 2026 - 02:00 a. m.
Jaime Aguilar Ramírez, conocido como alias “Dionisio Rayo”, es señalado como el cerebro detrás del uso de drones para lanzar explosivos que han dejado víctimas civiles y de la fuerza pública en el sur del país.
Jaime Aguilar Ramírez, conocido como alias “Dionisio Rayo”, es señalado como el cerebro detrás del uso de drones para lanzar explosivos que han dejado víctimas civiles y de la fuerza pública en el sur del país.
Foto: Archivo Particular

De las primeras acciones que tomará alias “Iván Mordisco” tras la muerte de alias “Marlon” estará la de asignar un nuevo hombre a la cabeza del bloque Isaías Pardo. De acuerdo con Jorge Mantilla, investigador de conflicto y crimen organizado, el elegido sería Jaime Aguilar Ramírez, conocido como alias “Dionisio Rayo”. Un hombre con más de 40 años en las Farc y señalado como el cerebro detrás del uso de drones para lanzar explosivos que han dejado víctimas civiles y de la fuerza pública en el sur del país. “Aunque alias ‘Marlon’ era el autor...

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

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